Premier vietnamita insta a implementar medidas urgentes contra el tifón Kalmaegi

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, firmó el Despacho Oficial No. 210/CD-TTg sobre la adopción de medidas urgentes para responder al tifón Kalmaegi y las inundaciones provocadas por este fenómeno meteorológico.

La Autoridad de Aviación Civil de Vietnam anuncia la suspensión temporal de las operaciones en cinco aeropuertos del Centro del país (Fuente: VNA)

De acuerdo con el documento, el tifón Kalmaegi continúa desplazándose rápidamente hacia el noroeste del mar de Vietnam, manteniendo su intensidad con vientos sostenidos de nivel 14 (150-166 km/h) y ráfagas de hasta nivel 17.

Hacia las 7:00 horas del 7 de noviembre, Kalmaegi continuará desplazándose hacia el oeste-noroeste, penetrará en el interior y se debilitará a depresión tropical sobre el sur de Laos, con vientos de nivel 7 y ráfagas de hasta nivel 9. El tifón provocará lluvias excepcionalmente intensas en la región central y en la Altiplanicie Occidental de Vietnam.

El jefe de Gobierno pidió a los Ministerios de Defensa, de Seguridad Pública, de Agricultura y Medio Ambiente, de Construcción, de Industria y Comercio, de Ciencia y Tecnología, de Educación y Formación, y de Salud, así como a las autoridades de las provincias y ciudades centrales desde Quang Tri hasta Khanh Hoa, movilizar todo el sistema político y concentrar al máximo los recursos para garantizar la seguridad de la población y los bienes del Estado.

Las localidades costeras en el Centro del país, especialmente Da Nang, Quang Ngai, Gia Lai y Dak Lak, deben notificar y orientar urgentemente a los pescadores para que busquen refugio seguro, suspender las actividades marítimas y controlar el tráfico durante la influencia del tifón. Asimismo, deben evacuar a los residentes de zonas peligrosas, bajas, ribereñas o propensas a deslizamientos e inundaciones, completando dichas labores antes de las 15:00 horas del 6 de noviembre.

El premier instruyó a las fuerzas armadas y la policía a apoyar a la población en el refuerzo de viviendas, la protección de instalaciones públicas, escuelas, hospitales, diques, represas, estaciones de transmisión y redes eléctricas. Además, los gobiernos locales deben operar y reducir de manera proactiva los niveles de agua en los embalses para asegurar la capacidad de drenaje y evitar el fenómeno de “doble inundación”.

El viceprimer ministro Tran Hong Ha fue designado para dirigir directamente el Centro de Comando Avanzado, a fin de coordinar oportunamente las acciones de respuesta ante el tifón y las lluvias torrenciales. La Oficina Gubernamental tiene la tarea de supervisar, urgir y reportar de inmediato las situaciones emergentes.

Ante la evolución complicada del tifón Kalmaegi, la Autoridad de Aviación Civil de Vietnam anunció el mismo día la suspensión temporal de las operaciones en cinco aeropuertos del Centro del país, a saber, Buon Ma Thuot, Pleiku, Tuy Hoa, Chu Lai y Phu Cat, desde la tarde del 6 hasta la mañana del 7 de noviembre.

La Autoridad de Aviación también solicitó a las aerolíneas y unidades pertinentes seguir de cerca la trayectoria del tifón y ajustar los planes de vuelo de manera flexible, con el objetivo de minimizar los efectos sobre los pasajeros y asegurar la máxima seguridad.

Mientras tanto, el Comité Nacional de Defensa Civil emitió una directiva instando a los ministerios y localidades desde Da Nang hasta Khanh Hoa a cumplir estrictamente las instrucciones del jefe del Gobierno y actuar con mayor proactividad y determinación.

Los medios de comunicación, incluida la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) y la Televisión Nacional de Vietnam (VTV), deben intensificar la difusión de información para que la población adopte medidas preventivas con antelación./.