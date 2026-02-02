Premier vietnamita insta a convertir Feria de Primavera en un festival nacional de consumo

Hanoi (VNA) – Con motivo del éxito del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y el 96.º aniversario de su fundación (3 de febrero), el primer ministro Pham Minh Chinh participó hoy en la ceremonia de inauguración de la Primera Feria de Primavera de 2026, que se celebra en el Centro de Exposiciones en Hanoi.

El primer ministro Pham Minh Chinh y los delegados participan en la ceremonia de inauguración de la Feria de Primavera de 2026 (Fuente: VNA) El evento, bajo el lema "Conectando para la prosperidad-Dando la bienvenida a una primavera gloriosa", tendrá lugar hasta el 13 de febrero y forma parte de una serie de actividades para fomentar el consumo y el desarrollo del mercado durante el Tet (Año Nuevo Lunar).

El primer ministro Pham Minh Chinh en la ceremonia de inauguración de la Feria de Primavera de 2026 (Fuente: VNA)

Con la participación de 2.500 empresas y más de 3.000 stands, la Feria ocupa una superficie de 100.000 m² bajo techo y 45.000 m² al aire libre. Este evento de promoción comercial tiene como objetivo impulsar la conexión entre inversiones, comercio y cultura, así como promover la marca de Vietnam y sus productos más emblemáticos en el marco del Tet.

El primer ministro Pham Minh Chinh y los delegados participan en la ceremonia de inauguración de la Feria de Primavera de 2026 (Fuente: VNA)





Los stands se distribuyen en 8 áreas temáticas, que incluyen: Localidades, Viaje de primavera a la patria, Productos agrícolas de Vietnam, Primavera próspera, Exhibición de la cadena de valor de las industrias textil y de confección, Cuero y calzado, Muebles y artesanías, Espacio Tet Sum Vay (Reunión familiar de Tet), y Cultura de Vietnam en su máximo esplendor. Además, la feria cuenta con una zona al aire libre denominada “El sabor de la primavera conectada”, que combina aspectos económicos, culturales y de consumo en un ambiente festivo.



En su discurso, el premier Pham Minh Chinh destacó que la feria es una continuación de los éxitos alcanzados en la Exposición de los logros del país “80 años de la Ruta hacia la Independencia - Libertad - Felicidad”. Recordó que este evento, realizado en el mismo Centro de Exposiciones de Vietnam, marcó un hito importante al iniciar la realización de una amplia serie de eventos políticos, económicos y culturales, incluido el éxito de la Feria de Otoño de 2025.



El premier elogió los esfuerzos del Gobierno, las industrias, las localidades y la comunidad empresarial en la preparación del evento, y también destacó el apoyo del Grupo Vingroup en su organización.



Expresó tres grandes expectativas para la Feria de Primavera 2026. En primer lugar, destacó que el evento debe convertirse en un centro próspero con proyección internacional. El éxito de la feria, subrayó, no debe medirse solo por los ingresos, sino también por su capacidad para generar conexiones sólidas entre las empresas vietnamitas y los mercados internacionales. La feria debe evolucionar hacia un mercado comercial moderno que utilice la tecnología digital, mejorando la experiencia de compra para los consumidores y facilitando la conexión de las empresas vietnamitas con mercados globales.



En segundo lugar, el premier resaltó la importancia de que la Feria sea una plataforma para promover la marca Vietnam. Afirmó que cada producto expuesto no solo debe considerarse una mercancía, sino un “embajador” cultural, reflejando el nivel económico, la capacidad productiva y el valor comercial del país. Cada stand, dijo, debe ser un espacio para mostrar un Vietnam dinámico, confiado, pacífico y en pleno desarrollo.



Finalmente, indicó que la Feria de Primavera debe aportar un nuevo impulso a la economía, promoviendo el crecimiento económico desde el comienzo del año. Consideró que este evento es una excelente oportunidad para fomentar la innovación, despertar el espíritu de contribución de la sociedad y fortalecer la confianza de los consumidores, lo que contribuirá al desarrollo económico de Vietnam.



El premier instruyó al Ministerio de Industria y Comercio y a las autoridades correspondientes a proporcionar las mejores condiciones para garantizar el éxito de la feria. También pidió que se impulse el uso de tecnología digital para mejorar la conexión entre oferta y demanda, promocionar productos y especialidades regionales, y organizar actividades culturales y musicales destacadas.



Además, solicitó a las autoridades locales de Hanoi que garanticen la seguridad, protección y limpieza del entorno, creando un espacio de compras civilizado y saludable que permita a los ciudadanos disfrutar del ambiente del Tet.



Las empresas y asociaciones, añadió, deben colaborar activamente en la conexión de las cadenas de suministro nacionales e internacionales, promoviendo los valores sostenibles de los productos vietnamitas.



También reiteró su deseo de que los socios internacionales no solo participen como invitados, sino que actúen como puentes que faciliten el acceso de Vietnam a nuevas tecnologías y capital de alta calidad, lo que permitirá al país integrarse más rápidamente en la economía global.



Concluyó señalando que la Feria de Primavera de 2026 es una “semilla de prosperidad” que servirá como motor para el desarrollo sostenible de la economía vietnamita en la nueva era, y sostuvo su confianza en que el evento generará un impulso para el crecimiento firme, rápido y sostenible del país./.