Premier vietnamita insta a centrarse en respuesta al tifón Bualoi

Hanoi (VNA) – El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, firmó una directiva en la que urgió a los ministerios, sectores y localidades a implementar de manera urgente y efectiva las medidas de respuesta ante el tifón Bualoi.

Las autoridades locales limpian un deslizamiento de tierra en la Carretera Nacional 14G, en la ciudad cetral de Da Nang. Foto: VNA

La orden fue enviada a los Comités Populares de las provincias y ciudades del Norte y Norte-Centro del país; además de los ministros y líderes de agencias ministeriales, organismos del Gobierno y a la Oficina del Comité Directivo Nacional para la Defensa Civil.

En consecuencia, el premier ordenó revisar y guiar a las embarcaciones para que salgan de zonas peligrosas o se refugien en puertos seguros; así como reforzar diques y presas, asegurar viviendas, infraestructuras y centros de producción.

Milicianos de la comuna de Vinh Hoang, bajo el Comando Militar de la provincia de Quang Tri, ayudan a la gente a cosechar arroz. Foto: VNA

Pidió evacuar de manera proactiva a la población en zonas de riesgo y suspender actividades marítimas y escolares según la situación actual.

El jefe de Gobierno instó almacenar alimentos y artículos de primera necesidad en áreas susceptibles de quedar aisladas; además de desplegar personal clave para supervisar directamente las labores de respuesta en zonas críticas.

Los ministerios y sectores deben actuar según sus funciones para garantizar la seguridad de infraestructuras esenciales como transporte, energía, telecomunicaciones, escuelas y hospitales.

Las carteras de Defensa y Seguridad Pública deben movilizar fuerzas y medios para apoyar la evacuación y rescate de la población cuando sea necesario. El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente tiene tarea de monitorear de cerca la evolución del tifón y coordinar las medidas de respuesta.

La Oficina del Comité Nacional para la Defensa Civil debe coordinar los recursos necesarios, prestando especial atención a las áreas afectadas por lluvias y deslizamientos recientes.

El premier encargó al subjefe de Gobierno Tran Hong Ha establecer un Comité Directivo en el lugar para dirigir directamente las labores de prevención y respuesta ante el tifón y sus consecuencias.

La Televisión Nacional de Vietnam (VTV), la Voz de Vietnam (VOV) y la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), en colaboración con las autoridades pertinentes, deben intensificar la cobertura informativa para mantener a la población plenamente informada sobre la evolución del tifón y las instrucciones del Gobierno.

La Oficina del Gobierno será responsable de supervisar la implementación de esta directiva y de informar puntualmente al gabinete sobre cualquier situación extraordinaria que surja.

Según el Centro Nacional de Pronósticos Hidrometeorológicos, el tifón Bualoi se ha intensificado a categoría 12, con ráfagas de hasta categoría 15, y continúa avanzando rápidamente hacia tierra firme.

Se prevé que alcance categoría 13, con ráfagas de hasta 16. Desde la tarde del 27 de septiembre, las zonas marítimas desde las provincias centrales de Thanh Hoa hasta Quang Ngai se verán afectadas por vientos de hasta categoría 13 y olas de 5 a 7 metros, coincidiendo con la marea alta, lo cual eleva el riesgo de desbordamientos, roturas de diques e inundaciones en zonas bajas y costeras.

Se espera que las lluvias sean intensas, especialmente en las regiones del Norte y Norte-Centro, con acumulaciones entre 200 y 400 milímetros (mm), y en algunos lugares superiores a 600 mm, provocando alto riesgo de inundaciones, deslizamientos y aislamiento de comunidades montañosas./.