Premier vietnamita insta a acelerar la creación de centro financiero internacional para impulsar el crecimiento

Hanoi(VNA) – Vietnam considera la creación de un Centro Financiero Internacional (CFI) como un avance institucional clave y un paso estratégico para movilizar recursos, acelerar la transformación del modelo de crecimiento y mejorar la competitividad nacional, afirmó hoy el primer ministro Pham Minh Chinh.

La sesión temática del Gobierno dedicada a los proyectos de decretos que regulan la implementación de la Resolución parlamentaria sobre el desarrollo de un CFI en Vietnam. (Foto: VNA)





El premier hizo estas declaraciones durante una sesión temática del Gobierno dedicada a los proyectos de decretos que regulan la implementación de la Resolución N° 222/2025/QH15 de la Asamblea Nacional sobre el desarrollo de un CFI en Vietnam.



Puntualizó que el país indochino está construyendo una economía independiente y autosuficiente, vinculada a una integración internacional profunda, sustantiva y efectiva, según lo establece la Resolución del XIII Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam, y el desarrollo del CFI se considera una decisión estratégica de gran importancia.



La Asamblea Nacional aprobó la Resolución N.° 222 en su novena sesión, estableciendo mecanismos y políticas especiales para la creación del Centro. Posteriormente, el primer ministro constituyó un Comité directivo encargado de liderar la implementación y asignar los recursos necesarios para poner en marcha el proyecto.



El Gobierno ha celebrado una serie de reuniones y consultas con expertos internacionales, instituciones financieras y académicos sobre marcos regulatorios y diseño de políticas. Recientemente, se organizó una conferencia nacional para recopilar opiniones sobre los proyectos de decreto para la creación del CFI, enfocándose en los marcos institucionales y los mecanismos de incentivos.



El jefe del Gobierno elogió a los Ministerios y agencias por la elaboración de los decretos necesarios para guiar la implementación de la resolución e instó a los participantes a atender las distintas opiniones y perfeccionar las nuevas cuestiones regulatorias, asegurando una ejecución fluida.



Pham Minh Chinh señaló que Vietnam planea desarrollar un modelo de “un centro, dos destinos” bajo una estructura de gobernanza ágil y eficiente que integre gestión, supervisión y autoridad funcional. El marco incluirá políticas competitivas y preferenciales en áreas como finanzas, operaciones monetarias, banca, empleo, bienestar social, tierras, medio ambiente y comercio, garantizando que el centro opere según estándares internacionales.



Alertó que la tarea es desafiante, de ahí que subrayara la necesidad de un enfoque equilibrado: “sin perfeccionismo ni precipitación, pero aprovechando las oportunidades”.



Instó a todos los Ministerios a actuar con determinación, urgencia y enfoque, enfatizando rapidez, innovación y eficiencia para construir un entorno jurídico estable y competitivo que respalde un centro financiero internacional exitoso y sostenible.



Durante la sesión, el Gobierno revisará y emitirá dictámenes sobre ocho proyectos de decreto vinculados a la implementación de la Resolución N.° 222. Entre ellos se incluyen regulaciones sobre trabajo, empleo y seguridad social; políticas territoriales y ambientales; establecimiento de un centro internacional de arbitraje; políticas financieras; y el marco jurídico para la creación y operación del CFI.



Otros decretos en consideración abarcan licencias bancarias, gestión de divisas, prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, así como normas sobre bolsas de materias primas, comercio y servicios dentro del Centro. También se analizarán disposiciones sobre entrada, salida y residencia de ciudadanos extranjeros que trabajen o inviertan en el CFI./.