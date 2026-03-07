Premier vietnamita inspecciona progreso del Aeropuerto Internacional de Gia Binh

El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, inspeccionó el progreso del proyecto de construcción del Aeropuerto Internacional de Gia Binh. Foto: Duong Giang-VNA

El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, inspeccionó hoy el progreso del proyecto de construcción del Aeropuerto Internacional de Gia Binh, en la provincia norteña de Bac Ninh, y sus obras relacionadas, así como la ruta que conecta dicho aeródromo con la capital Hanoi.



En una reunión con las autoridades pertinentes, el dirigente destacó que tras solo dos meses de implementación de la Resolución n.º 256/2025/QH15 de la Asamblea Nacional sobre la política de inversión del Aeropuerto Internacional de Gia Binh, las partidas principales como la terminal, la torre de control del tráfico aéreo, las calles de rodaje y las plataformas de estacionamiento ya se están desarrollando activamente con un gran volumen de obra ejecutado.



Elogiando al Ministerio de Seguridad Pública, a las partes involucradas de Bac Ninh y al inversionista Masterise por sus esfuerzos y determinación en impulsar el proyecto, Minh Chinh subrayó el objetivo de desarrollar el Aeropuerto Internacional de Gia Binh con un enfoque de doble uso, vinculando el crecimiento socioeconómico con la seguridad y defensa nacional.





Una vista en el esquema del aeropuerto internacional Gia Binh. Foto: VNA

Instó a construir un aeródromo inteligente, civilizado y moderno, junto con una zona económica aeroportuaria abierta, moderna y de integración internacional profunda y amplia.



Según el jefe de Gobierno, la construcción del Aeropuerto Internacional de Gia Binh y su ecosistema abrirá un nuevo espacio de desarrollo para Bac Ninh y Hanoi, conectándolas con la ciudad de Hai Phong y la provincia de Quang Ninh. Asimismo, permitirá una conexión de transporte moderna entre la región del Delta del Río Rojo con las provincias del suroeste de China y conexiones internacionales por vía marítima, lo que promueve el desarrollo socioeconómico y eleva la calidad de vida de los pobladores.

El premier instruyó a la provincia de Bac Ninh y a la ciudad de Hanoi para que, en coordinación con otras localidades de la región, ministerios y sectores, revisen y complementen urgentemente las planificaciones pertinentes con una visión de largo alcance, proyectando incluso a 100 años a futuro.



Ordenó a ambas localidades acelerar las rutas de transporte de conexión y el ecosistema aeroportuario al ritmo de las obras del Aeropuerto Internacional de Gia Binh, de modo que cuando este se inaugure, todo funcione de manera sincronizada para servir a la Semana de Líderes Económicos de APEC en 2027.



El proyecto aeroportuario se desarrolla en las comunas de Gia Binh, Luong Tai, Nhan Thang y Lam Thao, y abarca una superficie total de aproximadamente 1.885 hectáreas. Cuenta con una inversión total de alrededor de 7,48 mil millones de dólares, incluyendo más de 5,38 mil millones de dólares para la primera fase.



Según el plan maestro, aspira a convertirse en uno de los 10 mejores aeropuertos de cinco estrellas del mundo. Para 2030, se espera que atienda a 30 millones de pasajeros y gestione 1,6 millones de toneladas de carga al año. Para 2050, se proyecta que su capacidad alcance los 50 millones de pasajeros y los 2,5 millones de toneladas de carga al año. A corto plazo, se prevé la finalización de instalaciones clave durante el período 2025-2027 para la Semana de Líderes Económicos de APEC en 2027.



El mismo día, el primer ministro inspeccionó la construcción de la zona de reasentamiento al servicio del aeropuerto. El proyecto abarca más de 341 hectáreas y se espera que albergue a casi 52.000 residentes, con una inversión total de más de 812 millones de dólares.



Instruyó que la zona de reasentamiento se construya como un espacio urbano moderno, verde, limpio y bien planificado, con infraestructura completa, que incluya carreteras, electricidad, suministro de agua, redes de telecomunicaciones, así como escuelas, centros de salud, instituciones culturales y espacios verdes públicos, garantizando así mejores condiciones de vida para los residentes reubicados.



También examinó la construcción de la carretera que une el aeropuerto con Hanoi. La vía tiene más de 41 kilómetros de longitud y una inversión total de aproximadamente 3,16 mil millones de dólares. Diseñada según los estándares de las autopistas modernas, la carretera conectará con corredores de transporte clave como las autopistas Hanoi-Lang Son, Hanoi-Thai Nguyen y la circunvalación 3 de Hanoi./.