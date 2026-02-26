Premier vietnamita impulsa políticas de vivienda para personas con ingresos medios

El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, preside la sexta reunión del Comité Directivo Central sobre Políticas de Vivienda y el Mercado Inmobiliario. Foto: Duong Giang/VNA

El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, presidente del Comité Directivo Central sobre Políticas de Vivienda y el Mercado Inmobiliario, presidió esta mañana la sexta sesión de este organismo, centrada en la evaluación de los avances alcanzados desde la reunión anterior y en la propuesta de políticas orientadas al desarrollo de viviendas para personas con ingresos medios.

El evento, realizado en la sede del Gobierno, fue transmitido en línea a 34 provincias y ciudades de todo el país. A la reunión asistieron el viceprimer ministro Tran Hong Ha, ministros, líderes de agencias centrales y locales, así como representantes de asociaciones, empresas y entidades bancarias.

En su discurso inaugural, el jefe de Gobierno destacó que el derecho a la vivienda es fundamental para cada ciudadano, subrayando la necesidad de garantizar un acceso equitativo y transparente a viviendas adecuadas a los ingresos y las condiciones socioeconómicas del país.

Insistió en la importancia de una política de vivienda que contemple una variedad de opciones, tanto viviendas sociales como comerciales, con infraestructuras completas y accesibles para todos los segmentos de la población.

También señaló que el Gobierno ha implementado medidas decisivas para impulsar la construcción de viviendas, especialmente en el ámbito de la vivienda social. A día de hoy, se han completado más de 100.000 viviendas sociales, y el objetivo es alcanzar un millón de viviendas sociales para 2028, adelantándose así dos años a los plazos previstos. Sin embargo, la creciente demanda de viviendas para personas con ingresos medios, con un salario aproximado de 20 millones de VND (unos 766 USD) al mes, plantea nuevos desafíos en cuanto a la planificación y políticas de vivienda.

Durante la sesión, el Primer Ministro instó a los delegados a concentrarse en encontrar soluciones para aumentar la oferta de viviendas accesibles a las personas con ingresos medios, asegurando que todos los ciudadanos tengan acceso a la vivienda de manera justa.

Entre las propuestas discutidas se incluyó la necesidad de ampliar el suministro de terrenos para proyectos de viviendas comerciales a precios asequibles, acelerar los planes de urbanización y desarrollar ciudades bajo el modelo de transporte orientado al desarrollo (TOD), así como promover el acceso a créditos preferenciales para estos proyectos.

El objetivo es aumentar la oferta inmobiliaria, reducir los costos de las viviendas y garantizar el acceso a la vivienda de manera equitativa, evitando cualquier tipo de discriminación o falta de transparencia.

El premier Minh Chinh hizo un llamado urgente a actuar de manera rápida y eficiente para implementar políticas que respondan a las necesidades reales de la población, sin perder tiempo ni oportunidades./.