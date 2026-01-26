Premier vietnamita: Gestión de la macroeconomía debe ir de la mano con la acción

El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, instó hoy a los Ministerios y sectores a implementar de manera urgente la Resolución del XIV Congreso del Partido y la Resolución de la Asamblea del Comité del Partido en el Gobierno para el período 2026-2030, con el principio de "hablar y hacer van de la mano".



La orientación fue dada por Minh Chinh, quien también es el presidente del Comité Directivo del Gobierno sobre la gestión de la economía macroeconómica, al presidir la segunda reunión de este Comité.



El jefe de Gobierno destacó que, al final del período 2021-2025, la economía y la sociedad de Vietnam han alcanzado logros significativos, sentando una base sólida para un desarrollo acelerado en los próximos años. Según el Primer Ministro, este éxito se debe en gran parte a la flexibilidad y eficacia en la gestión de la economía macroeconómica.



No obstante, Minh Chinh también señaló que la situación mundial en 2026 seguirá siendo incierta, y los desafíos seguirán presentes. En este contexto, la tarea del Gobierno es garantizar la estabilidad macroeconómica, controlar la inflación, fomentar el crecimiento sostenible, mantener los grandes equilibrios, controlar el déficit fiscal y la deuda pública, al tiempo que se mejora la calidad de vida de la población y se mantiene la estabilidad social, la seguridad y el orden.



En 2026, el Primer Ministro exhortó a los Ministerios y sectores a tomar acciones drásticas y tempranas en la implementación de las resoluciones. “Las acciones deben ser prácticas y eficaces, evitando formalismos y retórica vacía, para que la población pueda realmente disfrutar de los resultados”, dijo.



En este sentido, las entidades pertinentes deben estar atentas a la situación, reaccionar de manera flexible y eficaz, indicó, y enfatizó la necesidad de que el Gobierno continúe implementando una política fiscal expansiva, con énfasis en políticas fiscales y tributarias razonables para fomentar el desarrollo, especialmente un crecimiento sostenible de dos cifras.



Además, continuó, deben adoptarse medidas para aumentar los ingresos fiscales y ahorrar en el gasto público, especialmente en áreas como seguridad, defensa y bienestar social.



El Primer Ministro también hizo hincapié en la estrecha coordinación entre la política fiscal y la política monetaria, subrayando la necesidad de reforzar la disciplina financiera en el presupuesto estatal, asegurando la recaudación correcta, completa y puntual, y ampliando la base fiscal, especialmente en sectores nuevos como el comercio electrónico.



Pidió acelerar el desarrollo de nuevos motores de crecimiento, especialmente en sectores como la tecnología avanzada y la innovación. Las soluciones deben ser innovadoras, audaces, responsables y con visión estratégica. El Gobierno impulsará la inversión pública, especialmente en proyectos clave de infraestructura como ferrocarriles, puertos y aviación. El objetivo es lograr una tasa de ejecución de la inversión pública del 100% en 2026.



Además, se hará un esfuerzo por atraer proyectos de inversión extranjera directa, especialmente aquellos de gran escala y tecnología avanzada. El Gobierno también priorizará la asignación de fondos a sectores como semiconductores, inteligencia artificial y tecnología digital, mientras resuelve las dificultades de los proyectos pendientes.



Minh Chinh destacó la importancia de impulsar proyectos de energía, vivienda social y el desarrollo de un mercado inmobiliario saludable y sostenible. El Gobierno intensificará el control de precios, estabilizará el mercado y tomará medidas severas contra las violaciones relacionadas con precios, al tiempo que combatirá el contrabando, el fraude comercial y la falsificación.



El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, preside la segunda reunión del Comité Directivo del Gobierno. Foto: Duong Giang-VNA



Una de las prioridades clave para el futuro cercano será llevar a cabo una transición verde, especialmente en sectores como energía, transporte, turismo y agricultura. El Primer Ministro pidió desarrollar soluciones específicas, adecuadas y eficaces para cada sector, con el fin de proteger el medio ambiente y garantizar el desarrollo sostenible.



El Primer Ministro también destacó la necesidad de revisar y reorganizar las administraciones locales de los dos niveles para garantizar una operación eficaz, con la máxima capacidad y eficiencia.



Confió en que los Ministerios, agencias y autoridades locales tomarán la iniciativa en la dirección, gestión y ejecución eficaz de las tareas, especialmente en el logro de los objetivos de crecimiento en el primer trimestre de 2026, lo que sentará las bases para el período 2026-2030./.