Premier vietnamita extiende saludos del Tet a trabajadores de saneamiento ambiental en Hanoi

En vísperas del Tet (Nuevo Año Lunar) 2026, el primer ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, inspeccionó, visitó y alentó a los trabajadores y obreros en diferentes lugares en Hanoi que están directamente involucrados en el saneamiento ambiental en la ciudad.



Al presenciar la limpieza de cada calle y parada de descanso por la que pasó, el jefe del Gobierno elogió a la ciudad de Hanoi, especialmente a dichas personas, por sus esfuerzos para contribuir al mejoramiento del medio ambiente de la capital, dando la bienvenida al nuevo año en un espacio brillante, verde, limpio y hermoso.



El dirigente instó a la Compañía de Medio Ambiente Urbano de Hanoi y a las unidades concernientes que inviertan en tecnología, equipos, mecanización y aplicación de la ciencia y la tecnología para reducir el trabajo manual en todas las etapas de la recolección, clasificación y tratamiento de residuos, previniendo así la contaminación.



Además, resulta necesario lanzar campañas de emulación, recompensar y replicar con prontitud los modelos de trabajadores destacados; ofrecer salarios y bonificaciones justos a los empleados; organizar periódicamente exámenes médicos y atención sanitaria para los ellos, a fin de mejorar el nivel de su vida y las condiciones laborales, enfatizó.



En la ocasión, el premier agradeció a estos "soldados silenciosos" que han sacrificado su felicidad personal por una urbe verde, limpia y hermosa y por la salud de las personas.

Al mismo tiempo, expresó su confianza en que los trabajadores mantengan su pasión laboral y aumenten las tareas de divulgación, movilización y orientación en aras de mejorar el conocimiento público sobre la protección del medio ambiente, especialmente en la participación en el saneamiento ambiental, por el bien común y por la vida y la salud de las personas, en el espíritu de "La gente participa, la gente se beneficia".



Se estima que durante los días pico previos al Nuevo Año Lunar del Caballo 2026, la cantidad de desechos generados en todo Hanoi es de aproximadamente 9.500 a 10.500 toneladas por día, un aumento del 30-50% en comparación con los días normales, lo que crea una inmensa presión sobre el sistema de recolección, transporte y tratamiento de desechos de la capital./.