Premier vietnamita exige responsabilidad a los líderes locales por la pesca ilegal

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, enfatizó que los líderes locales deben asumir plena responsabilidad cuando se produzcan casos de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU).

El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, habla en la cita (Foto: VNA)

La advertencia se realizó durante la 26ª sesión del Comité Directivo Nacional contra la pesca IUU, celebrada la noche del 16 de diciembre en la sede del Gobierno, con conexión virtual a 22 provincias y ciudades costeras.

Durante la reunión, los ministerios y autoridades locales presentaron los avances en la implementación de directrices previas del Primer Ministro y del Comité. Se destacó que se han adoptado medidas decisivas contra la pesca IUU, incluyendo la finalización de la Directiva del Primer Ministro sobre el desarrollo sostenible de la pesca, inspecciones en diversas provincias, creación de una base de datos nacional de pesca, control del 100% de los barcos registrados en Vnfishbase, supervisión de la producción pesquera en los puertos, rastreo de la procedencia de los productos del mar y sanción rigurosa a los barcos infractores.

En la sesión se informó que actualmente 79.231 barcos pesqueros están registrados y actualizados en Vnfishbase. En la última semana, se registraron 3.165 partidas y 3.056 arribos de barcos, con un total de 8.765 toneladas de productos pesqueros supervisadas a través del sistema eCDT.

Asimismo, se emitieron 319 certificados de recepción de productos pesqueros en 51 puertos habilitados y se inspeccionaron cinco expedientes de importación que sumaban 303.808 kg de productos del mar. El 99,99% de los barcos que previamente habían perdido conexión con el sistema de monitoreo de rutas (VMS) fueron controlados.

El Primer Ministro elogió los esfuerzos realizados, pero subrayó que las autoridades locales deben intensificar la supervisión de barcos y pescadores. “Los secretarios de los comités del Partido y los presidentes de los comités populares a nivel local deben supervisar y revisar la gestión, sin permitir que los barcos operen sin que las autoridades lo sepan”, advirtió.

La Inspección General del Gobierno identificará y sancionará a las localidades que no actúen con decisión.

Se indicó además que se deben tomar medidas estrictas contra los infractores la próxima semana. El jefe de Gobierno pidió la participación activa del Frente de la Patria, las organizaciones políticas y la población para condenar la pesca ilegal, y ordenó a las autoridades locales trabajar con la Asociación Nacional de Procesadores y Exportadores de Productos del Mar (VASEP) para sancionar a empresas que importen productos pesqueros ilegales.

Los Ministerios de Agricultura y Medio Ambiente, Defensa y Seguridad Pública revisarán y reforzarán recursos y personal según sea necesario.

En cuanto a la reconversión profesional de los pescadores, el premier señaló que sólo 7 de 21 provincias y ciudades han implementado políticas al respecto y urgió a las restantes a completarlas en un plazo máximo de cinco días. También instó a los medios de comunicación a promover la conciencia pública y condenar las prácticas de pesca IUU.

Finalmente, el Primer Ministro reiteró que los secretarios de los Comités partidistas y presidentes de los comités populares locales serán responsables de cualquier violación en sus territorios.

Las localidades que no cumplan serán notificadas por el Comité Nacional, evaluadas negativamente ante el Buró Político y sus líderes podrían enfrentar sanciones según las regulaciones del Partido./.