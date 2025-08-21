Premier vietnamita exige reforzar seguridad y orden público durante celebraciones del Día Nacional

Hanoi (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, exigió hoy a los Ministerios, sectores y localidades intensificar las labores de garantía de seguridad y orden público durante las celebraciones del Día Nacional del 2 de septiembre.

El primer ministro Pham Minh Chinh exige reforzar seguridad y orden público durante celebraciones del Día Nacional. (Foto: VNA)

Este año, las celebraciones por el Día Nacional se prolongarán cuatro días, con numerosos eventos importantes en todo el país para conmemorar el 80.º aniversario de la exitosa Revolución de Agosto y del Día Nacional, con la participación de amplias fuerzas y delegaciones internacionales. Las fuerzas hostiles podrían aprovechar estas actividades para sabotear y socavar la gran unidad nacional. Al mismo tiempo, el aumento de la movilidad por viajes, visitas familiares, turismo, así como la asistencia a actos conmemorativos, desfiles militares y marchas, conlleva riesgos potenciales en materia de seguridad, orden público, delincuencia, vicios sociales, accidentes de tráfico e incendios, señala en un despacho oficial emitido a los Ministerios, sectores y localidades.

Para que el pueblo disfrute de un período festivo alegre, seguro y saludable, el jefe del Gobierno instruyó a los ministros, jefes de organismos ministeriales y presidentes de los comités populares de las provincias y ciudades seguir dirigiendo la aplicación decidida, efectiva y sustantiva de las instrucciones del Primer Ministro sobre seguridad, orden público y prevención de incendios.

Deben anticiparse y contar con planes de respuesta para situaciones complejas, sin caer en la pasividad ni en lo imprevisto. Se debe organizar personal y medios en servicio permanente, especialmente en el nivel de base, para garantizar la seguridad de objetivos y obras estratégicas, eventos nacionales importantes, actividades de dirigentes del Partido y del Estado, delegaciones internacionales, así como la seguridad de las actividades recreativas, los desplazamientos, la salud y los bienes de la población y de las empresas, instó.

El Ministerio de Seguridad Pública ha de dirigir a sus unidades a coordinar estrecha y eficazmente con el Ministerio de Defensa, la Cancillería y otros organismos pertinentes para seguir de cerca la situación y asesorar oportunamente al Partido y al Estado en la resolución de incidentes complejos. Debe desplegar fuerzas, medios y medidas para proteger firmemente la soberanía, la seguridad y los intereses de la nación y el pueblo.

Asimismo, hace falta reforzar el control en rutas y zonas clave, detectar y neutralizar intentos terroristas y de sabotaje; prevenir y combatir los complots de las fuerzas hostiles; y estar listo para responder a incidentes relacionados con la seguridad y el orden público.

Se debe concentrar fuerzas y recursos para mantener el orden social y erradicar vicios sociales en festividades y lugares concurridos, tales como juegos de azar, robos, asaltos, consumo ilegal de drogas, carreras clandestinas y disturbios, garantizando así una vida pacífica y feliz para la población.

El Ministerio de Defensa, en coordinación con el de Seguridad Pública y otras agencias, debe vigilar estrechamente la situación, responder oportunamente a incidentes que afecten a la defensa, la seguridad y el orden social, y reforzar el patrullaje y el control en zonas fronterizas, senderos, pasos abiertos, bosques y áreas ribereñas, detectando y sancionando con severidad los actos de entrada y salida ilegal.

Por su parte, el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, en colaboración con la Comisión de Propaganda, Educación y Movilización de Masas del Partido Comunista de Vietnam, debe orientar a los medios de comunicación en la divulgación de conocimientos, habilidades y leyes sobre seguridad, orden público y prevención de incendios, así como coordinar con el Ministerio de Seguridad Pública para detectar y bloquear información nociva y divisoria en el ciberespacio.

Mientras tanto, las autoridades locales necesitan dirigir a sus agencias competentes a controlar de cerca la situación, prevenir y evitar incidentes de seguridad y orden en sus localidades./.