Premier vietnamita exige reforzar observancia de derechos de propiedad intelectual

Hanoi (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, firmó la Directiva N.º 02/CT-TTg sobre el fortalecimiento de la observancia de los derechos de propiedad intelectual.

Las autoridades inspeccionan y confiscan una gran cantidad de productos de origen desconocido en una tienda (Foto: VNA)



El documento establece claramente que, en los últimos años, la labor de cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual en Vietnam ha experimentado cambios positivos. Sin embargo, la infracción de estos derechos sigue aconteciendo de manera compleja y sofisticada tanto en el comercio tradicional como en el electrónico, lo que afecta gravemente al entorno de inversión, a los derechos legales de los ciudadanos y las empresas, así como a la imagen y el prestigio nacional en la integración internacional.



La causa principal radica en que algunas normativas legales aún no se ajustan a la realidad ni siguen el ritmo del desarrollo tecnológico; además, el sistema de herramientas y medios necesarios para detectar y sancionar los actos de infracción de la propiedad intelectual no cumple todavía con los requisitos exigidos.



Para combatir, prevenir y limitar oportunamente esta situación, el jefe del Gobierno solicitó a los ministros, jefes de agencias a nivel ministerial y gubernamentales, así como presidentes de los Comités Populares de las provincias y ciudades que organicen de manera drástica la implementación de soluciones para mejorar la capacidad, validez y eficacia de la observancia de los derechos de propiedad intelectual, asumiendo la responsabilidad de los resultados de dicha ejecución.



El Ministerio de Ciencia y Tecnología debe liderar la investigación y la propuesta de enmiendas a los documentos que guían la implementación de la Ley de Propiedad Intelectual, garantizando el carácter disuasorio de las sanciones. Asimismo, coordinará la creación de una base de datos nacional sobre la observancia de estos derechos, con el objetivo de completarla en 2026, y reforzará la aplicación de medidas tecnológicas como la inteligencia artificial (IA) y el blockchain para detectar, rastrear el origen y proteger la propiedad intelectual en el entorno digital.



Al mismo tiempo, mejorará la calidad y eficiencia de la coordinación intersectorial y la reforma de los procedimientos administrativos para facilitar el registro de protección a organizaciones e individuos.

Entretanto, el primer ministro instó al Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo a intensificar las inspecciones y sancionar estrictamente las infracciones de los derechos de autor y derechos conexos, especialmente en el entorno de red y las plataformas digitales; además de impulsar la difusión sobre la identificación de actos infractores y las medidas de sanción.



Urgió al Ministerio de Seguridad Pública a reforzar las inspecciones y controles, acelerar el progreso de las investigaciones, procesamientos y juicios, e incrementar las acciones penales en casos de infracción de la propiedad intelectual. Asimismo, debe estudiar enmiendas legales para ampliar el alcance de la regulación y elevar los niveles de sanción para aumentar la disuasión, tarea que deberá completarse en 2026.



El Ministerio de Industria y Comercio dirigirá a las fuerzas de gestión del mercado para intensificar la inspección y sanción severa de casos de producción, negocio y comercio de mercancías que infrinjan los derechos de propiedad intelectual; así como organizará actividades de prevención y lucha contra esos actos en grandes ciudades y áreas clave, centrándose en algunos sectores como derechos de autor, derechos conexos y propiedad industrial.



Los Ministerios, sectores y localidades deben aumentar la capacitación y el suministro de herramientas para las fuerzas funcionales, y potenciar la cooperación internacional en el intercambio de información y la coordinación para investigar y sancionar infracciones transfronterizas.



Mientras, los Comités Populares de provincias y ciudades necesitan dirigir la inspección y sanción oportuna de las infracciones en sus territorios; los presidentes de los Comités Populares de todos los niveles serán responsables si se permiten situaciones de infracción de la propiedad intelectual en su localidad./.