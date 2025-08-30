Premier vietnamita exige reforzar medidas contra tifón Nongfa

Hanoi (VNA) El primer ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, emitió hoy el Despacho Oficial No. 153/CD-TTg sobre la concentración en la respuesta a el tifón Nongfa, el número 6 en el país, en 2025.



La tormenta n.° 6 se acerca a la región central. (Foto: Sistema de Monitoreo de Desastres de Vietnam)



La tormenta Nº 6 se está moviendo rápidamente con una velocidad de unos 20-25 kilómetros por hora hacia el mar y el continente de la región central de Vietnam.



Según el Centro Nacional de Pronóstico Hidrometeorológico, la noche de hoy (30 de agosto), tocará tierra en las provincias de Ha Tinh - Quang Tri (Norte), que son las áreas acabadas de ser afectadas por los impactos del ciclón número 5.



Las provincias desde Thanh Hoa hasta la ciudad de Hue tendrán lluvias fuertes a muy fuertes; existe un riesgo muy alto de inundaciones repentinas, deslizamientos de tierra en áreas montañosas y aluviones en zonas bajas, ribereñas y urbanas.



Con el fin de responder de manera proactiva a ese fenómeno natural, el Primer Ministro instó a los presidentes de los Comités Populares de las provincias y ciudades mencionadas que monitorearan y actualizaran regularmente la información sobre el desarrollo del tifón, lluvias e inundaciones, en aras de dirigir la implementación del trabajo de respuesta de acuerdo con las evoluciones específicas en la localidad.

En concreto, enfatizó en la necesidad de continuar revisando y contabilizando los buques y vehículos que operan en el mar para guiarlos a lugares de refugio seguro y colocar fuerzas y medios a la implementación de tareas de apoyo a la evacuación y reubicación de habitantes en zonas inseguras, especialmente en casas débiles, áreas residenciales bajas y lugares con riesgo de deslizamientos de tierra costeros y fluviales



Bajo ninguna circunstancia se debe permitir que las personas permanezcan en los barcos, balsas y casetas de acuicultura durante el tiempo del ciclón, exigió.



Asimismo, las localidades trabajan por garantizar la seguridad de las represas hidroeléctricas y de riego para evitar situaciones inesperadas; disponer de manera proactiva fuerzas, materiales y vehículos en áreas clave en aras de estar listos en aras de desplegar trabajos de respuesta, rescate y socorro cuando surjan situaciones, propuso.



El Ministro de Agricultura y Medio Ambiente ordena al organismo de pronóstico hidrometeorológico que continúe monitoreando de cerca y brindando información completa y oportuna sobre la evolución del tifón, lluvias e inundaciones a las autoridades y la población para que puedan implementar de manera proactiva el trabajo de respuesta de acuerdo con las regulaciones;



El Ministro de Industria y Comercio dirige la labor de garantizar la seguridad de las represas hidroeléctricas y del sistema eléctrico; tomar medidas proactivas destinadas a responder a incidentes en áreas que se pronostica que corren un alto riesgo de quedar aisladas debido a inundaciones y deslizamientos de tierra; y asegurar el suministro de bienes esenciales, recomendó.



Los Ministerios de Defensa y de Seguridad Pública buscan elaborar planes, organizar de manera proactiva fuerzas y vehículos móviles para apoyar a las personas en áreas que se pronostica que corren un alto riesgo de quedar aisladas debido al impacto de tormentas e inundaciones; y estar listos para desplegar trabajo de respuesta y rescate cuando se solicite, comentó.



La Oficina del Comité Directivo Nacional de Defensa Civil se coordina con las autoridades competentes del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente para monitorear de cerca la situación y asesorar proactivamente a las autoridades competentes con vistas a dirigir y responder adecuadamente a la situación; entre otros, explicó.



Por otro lado, la Televisión de Vietnam, la Voz de Vietnam, la Agencia Vietnamita de Noticias y otras entidades de medios aumentan el tiempo de transmisión y los informes para que las personas puedan obtener conocimiento sobre la situación del ciclón.



En la tarde de hoy, Mai Van Khiem, director del Centro Nacional de Pronóstico Hidrometeorológico, informó que el tifón Nº 6 se ha debilitado a depresión tropical cuando tocó la tierra en la región del norte de Quang Tri y el sur de Ha Tinh.



Se pronostica que en las próximas 6 a 12 horas, la depresión tropical se moverá al oeste hacia el centro de Laos y se debilitará gradualmente./.