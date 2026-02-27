Premier vietnamita exige reducir burocracia en trámites administrativos

El primer ministro, Pham Minh Chinh, habla en la cita. Foto: Duong Giang-VNA

El Gobierno de Vietnam celebró hoy la sesión temática sobre la elaboración de leyes correspondiente a febrero de 2026, en la cual el primer ministro, Pham Minh Chinh, instó a continuar revisando y simplificando los trámites administrativos, con el objetivo de reducir requisitos innecesarios, molestias y costos para ciudadanos y empresas.

El jefe del Ejecutivo destacó que el marco institucional y jurídico es a la vez un motor y un recurso clave para el desarrollo del país.

Pidió a los ministros y titulares de organismos ministeriales y dependientes del Gobierno asumir un papel directo en la conducción y redacción de las normativas correspondientes a sus sectores, así como en la construcción del marco general impulsado por el Gabinete.

Subrayó que el proceso legislativo debe reflejar plenamente las directrices y políticas del Partido, eliminar obstáculos prácticos, promover la descentralización y la delegación de competencias vinculadas a la asignación de recursos, fortalecer la capacidad de ejecución y establecer mecanismos eficaces de inspección, supervisión y control del poder.

Las entidades responsables de la redacción deberán incorporar las opiniones de los miembros del Gobierno y recoger criterios adicionales de expertos, científicos, juristas y sujetos regulados, además de consultar experiencias internacionales acordes con las condiciones de Vietnam, a fin de perfeccionar los proyectos antes de su presentación ante las instancias competentes.

El premier también solicitó a ministerios y sectores reforzar la coordinación entre sí y con los órganos de la Asamblea Nacional para garantizar un alto consenso durante la verificación, explicación, recepción y ajuste de los proyectos de ley conforme a las opiniones del Comité Permanente y de los diputados. Asimismo, instó a acelerar la promulgación de decretos y circulares que orienten la aplicación de las leyes ya vigentes.

De acuerdo con el plan previsto, en el primer período de sesiones de la XVI Legislatura de la Asamblea Nacional, el Gobierno presentará 34 expedientes y documentos, entre ellos 15 proyectos de ley y resoluciones, varios de carácter complejo y con amplio impacto social. El jefe del Ejecutivo pidió concentrar al máximo los recursos y dirigir personalmente la culminación de los proyectos ya examinados por el Gabinete, para garantizar calidad y cumplimiento del cronograma.

También orientó remitir oportunamente los expedientes concluidos a los órganos legislativos para su verificación y posterior presentación ante el Comité Permanente, así como informar de manera oportuna al Gobierno y al Primer Ministro sobre el proceso de recepción y ajuste de los proyectos y sobre cualquier asunto que exceda la competencia establecida.

Por su parte, los viceprimeros ministros asumirán la conducción directa de la elaboración normativa en sus respectivos ámbitos, asegurando el cumplimiento de la Ley de Promulgación de Documentos Normativos Jurídicos de 2025 en lo relativo a la responsabilidad del Gobierno durante el proceso legislativo./.