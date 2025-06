Premier vietnamita exige garantizar fluidez de procedimientos administrativos tras reestructuración del aparato

Hanoi (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, emitió un telegrama exigiendo garantizar que los procedimientos administrativos no se vean interrumpidos durante la implementación del modelo de gobierno local de dos niveles y la reorganización de las unidades administrativas.



El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh. (Fuente: VNA)



El despacho oficial fue enviado a los Ministros, jefes de agencias a nivel ministerial y presidentes de los Comités Populares de las provincias y ciudades bajo la administración central.



Según el telegrama, el Gobierno ha emitido 28 resoluciones sobre la descentralización y delegación de poderes en la gestión administrativa. Esto incluye el traspaso de 346 procedimientos administrativos del nivel distrital al provincial, 278 procedimientos del nivel provincial al comunal, y la eliminación de 50 procedimientos. Al mismo tiempo, 556 procedimientos administrativos también serán descentralizados del gobierno central al local.



También ha promulgado el Decreto No. 118/2025/ND-CP sobre la implementación de los procedimientos administrativos bajo el mecanismo de ventanilla única a nivel provincial y comunal, reemplazando el Decreto No. 61/2018/ND-CP, con un enfoque en la modernización y profesionalización de los Centros de Servicios Administrativos Públicos a nivel provincial, comunal y en el Portal de Servicios Públicos Nacionales.



Para garantizar la eficiencia y fluidez del proceso de implementación, insta a los ministros y presidentes de los Comités Populares Provinciales a completar la publicación y actualización de los procedimientos administrativos en la Base de Datos Nacional antes del 20 de junio de 2025, emitir directrices y publicar circulares antes del 25 de junio de 2025.



Además, es necesario actualizar la lista de trámites en los Centros de Servicios Administrativos Públicos y hacer pública la dirección y lista de procedimientos para la recepción y entrega de resultados antes del 25 de junio de 2025.

Los Centros de Servicios Administrativos Públicos y los Comités Populares de las comunas deben hacer públicas las líneas de ayuda para apoyar a los ciudadanos y empresas en la realización de procedimientos administrativos y en la prestación de servicios públicos, con funcionamiento las 24 horas del día, los 7 días de la semana.



El objetivo es garantizar que los procedimientos administrativos se lleven a cabo de manera fluida y sin interrupciones durante la implementación del modelo de gobierno local de dos niveles.



Recepción y resolución de trámites administrativos



Los Presidentes de los Comités Populares de las provincias y ciudades bajo la administración central deben organizar la recepción y resolución de los trámites administrativos, revisar y mejorar los Centros de Servicio Administrativo Público de nivel provincial y comunal, asegurando que no haya interrupciones durante la transición al modelo de gobierno de dos niveles.



Al mismo tiempo, deben publicar una lista de trámites administrativos que no dependan de los límites territoriales de las provincias, con fecha de finalización en diciembre de 2025.



Los ministros, jefes de los organismos de nivel ministerial y los presidentes de los Comités Populares son responsables de integrar el 100% de los servicios públicos en línea en el Portal Nacional de Servicios Públicos antes del 20 de junio de 2025, solucionar problemas técnicos y mejorar la calidad de los servicios.



Además, los servicios públicos en línea deben ser reestructurados, eliminando los trámites que no requieran documentación en un plazo de tres años, asegurando que los trámites relacionados con las empresas sean realizados en línea de manera efectiva para el año 2025.



Portal Nacional de Servicios Públicos y el sistema de información administrativa



Los presidentes de los Comités Populares de las provincias y ciudades deben actualizar el sistema de información para la resolución de los trámites administrativos a nivel provincial, garantizando que funcione sin interrupciones a partir del 1 de julio de 2025. Las provincias que se fusionen deben unificar su sistema provincial y conectarlo con el Portal Nacional de Servicios Públicos.



El Ministerio de Finanzas debe publicar la lista con los nuevos códigos de unidades administrativas antes del 20 de junio de 2025, además de agregar presupuesto para la actualización de la infraestructura del Portal Nacional de Servicios Públicos.



Los ministros y jefes de los organismos de nivel ministerial también deben actualizar sus sistemas de información y bases de datos, completando este proceso antes del 25 de junio de 2025.



Los presidentes y directores ejecutivos de las empresas de tecnología de la información, como VNPT, Viettel, MobiFone y FPT, dirigen sus entidades para brindar apoyo para la actualización del sistema, asegurando su funcionamiento 24/7, sin interrupciones, para servir a la población y a las empresas.



Los ministros, jefes de los organismos de nivel ministerial, y presidentes de los Comités Populares de las provincias y ciudades deberán asumir la responsabilidad ante el Primer Ministro sobre la implementación de los trámites administrativos, la prestación de los servicios públicos en línea, y garantizar la continuidad y efectividad durante la transición al modelo de gobierno de dos niveles.



El ministro y jefe de la Oficina del Gobierno supervisará y promoverá la implementación de estas tareas, informando al Primer Ministro sobre cualquier problema que exceda su competencia./.