Premier vietnamita exige acelerar la simplificación de trámites administrativos y condiciones de negocio

Hanoi (VNA) - El primer ministro Pham Minh Chinh firmó el Telegrama Oficial N.º 144/CĐ-TTg, con fecha 23 de agosto de 2025, instando a los ministerios, organismos y gobiernos locales a intensificar la reducción y simplificación de los procedimientos administrativos y condiciones de negocio, garantizando una implementación fluida y eficiente del modelo de gobierno local de dos niveles.

Una ciudadana realiza una solicitud en el Centro de Servicios de Administración Pública de la comuna de Xuan Hong, provincia de Ninh Binh. (Foto: VNA)

Según la Oficina Gubernamental, hasta la fecha, 10 ministerios y agencias han presentado al Primer Ministro propuestas de reforma administrativa. De ellas, se han aprobado planes que contemplan la simplificación de 1.315 procedimientos administrativos y la eliminación de 872 condiciones de negocios bajo la gestión de cuatro ministerios.

Se prevé que, para finales de 2025, se eliminarán 488 trámites, se simplificarán 2.675 procedimientos (equivalente al 74,86%) y se reducirán 2.028 de las 7.806 condiciones de negocios existentes (aproximadamente el 26%).

Un total de 34 provincias y ciudades han actualizado sus sistemas de información para la gestión de trámites, procesando alrededor de 6,5 millones de expedientes administrativos entre el 1 de julio y el 23 de agosto de 2025.

Sin embargo, el jefe de Gobierno advirtió sobre varias deficiencias, como la demora de algunos ministerios en presentar sus planes de simplificación, la falta de actualización tecnológica de algunos sistemas, la insuficiencia de bases de datos nacionales y la falta de infraestructura y personal capacitado en ciertas localidades.

El Primer Ministro exigió a los Ministerios de Salud y del Interior completar y presentar sus propuestas antes del 31 de agosto de 2025. Asimismo, las carteras de Ciencia y Tecnología, de Relaciones Exteriores, de Industria y Comercio, y el Banco Estatal de Vietnam deben finalizar sus expedientes para su aprobación conforme al cronograma establecido.

El telegrama subraya la necesidad de garantizar que los trámites administrativos se realicen de manera continua y sin interrupciones, especialmente en las localidades que están implementando el modelo de gobierno local de dos niveles.

Los ministerios deben corregir de inmediato las deficiencias en sus sistemas de información, asegurar la conexión con el Portal Nacional de Servicios Públicos y desplegar servicios públicos en línea basados en datos completos y precisos.

Los Comités Populares provinciales deberán revisar y asignar adecuadamente al personal especializado, proporcionar equipos e infraestructuras adecuadas en los Centros de Atención Administrativa a nivel comunal, y emitir decisiones que permitan a los ciudadanos realizar trámites sin depender de límites geográficos dentro de la provincia, con plazo hasta el 31 de agosto de 2025.

El jefe de Gobierno también instó a resolver urgentemente la falta de firmas digitales y equipamientos en provincias como Tuyen Quang, Dak Lak, Tay Ninh, Lai Chau, Dong Thap y Dien Bien; y a fortalecer la supervisión, la comunicación y la orientación a la población para el uso efectivo de los servicios públicos en línea.

El premier remarcó que esta reforma es una tarea urgente y prioritaria, que requiere la concentración total de esfuerzos de los ministerios, agencias y gobiernos locales para garantizar un sistema administrativo eficaz, transparente y centrado en el ciudadano y la empresa, bajo el nuevo modelo de gobierno local de dos niveles./.