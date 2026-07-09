Premier vietnamita exige acelerar desembolso de Programas de Objetivos Nacionales

Panorama de la cita (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, instó hoy a acelerar la ejecución de los Programas de Objetivos Nacionales y exigió desembolsar el 100% de los recursos del presupuesto central asignados para 2026, durante la primera reunión del Comité Directivo Central encargado de su implementación.



En la sesión, el jefe de Gobierno destacó que la Asamblea Nacional y el Ejecutivo han destinado importantes recursos a cuatro programas prioritarios: construcción de nuevas zonas rurales, reducción sostenible de la pobreza, desarrollo socioeconómico en zonas montañosas y habitadas por minorías étnicas; desarrollo cultural; atención médica, población y desarrollo; y modernización y mejora de la calidad de la educación y la formación.



Explicó que la reorganización del Comité Directivo tiene como propósito reforzar la coordinación entre los organismos competentes, unificar la conducción de los programas y garantizar un uso más eficiente de los recursos, evitando la duplicidad de esfuerzos y el despilfarro.



Aunque reconoció la labor del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente como órgano permanente del Comité, Minh Hung advirtió que la implementación de los programas avanza más lentamente de lo previsto y que varias tareas corren el riesgo de incumplir tanto las metas fijadas para 2026 como los objetivos de desembolso.



Entre las principales dificultades mencionó el retraso en la emisión de documentos normativos y planes de asignación de recursos, el bajo nivel de ejecución de los fondos prorrogados del período 2021-2025, la existencia de disposiciones orientativas que generan obstáculos en las localidades y la falta de mecanismos eficaces para integrar los distintos programas.



Ante este panorama, el premier pidió acelerar la ejecución de manera "más drástica, sustancial y eficiente", y subrayó que los organismos responsables deberán asumir plenamente la responsabilidad por el avance, la calidad y los resultados de los programas.



Asimismo, insistió en que la asignación y utilización de los recursos deben responder a criterios de focalización y priorización, garantizando que lleguen a los beneficiarios previstos. La meta, precisó, es desembolsar la totalidad de los fondos del presupuesto central correspondientes a 2026, incluidos más de 17 billones de dongs (unos 646 millones de dólares) de tres Programas de Objetivos Nacionales del período 2021-2025 cuya ejecución fue prorrogada hasta este año. Añadió que el ritmo de ejecución y el nivel de desembolso serán indicadores clave para evaluar el desempeño de las autoridades competentes.

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, interviene en la cita (Foto: VNA)

El jefe de Gobierno encargó al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente supervisar de forma permanente a ministerios, organismos y localidades para completar la distribución de los recursos, elaborar el catálogo de proyectos, orientar la solución de dificultades, coordinar las inspecciones y consolidar la lista de las unidades con retrasos para informar oportunamente al Comité Directivo.



También instruyó al Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo a concluir, antes del 25 de julio, el plan de asignación de la inversión pública de mediano plazo para el período 2026-2030, además de finalizar durante este mes los documentos de orientación pendientes y el Manual de implementación de los programas.



Por su parte, los ministerios de Salud y de Educación y Formación deberán acelerar la emisión de las normas sobre los criterios de distribución presupuestaria y completar durante julio los planes de asignación de recursos y las circulares de orientación correspondientes.



Al Ministerio de Asuntos Étnicos y Religiosos le encomendó resolver los obstáculos que afectan la ejecución de los programas, supervisar el desembolso de los fondos y atender las necesidades esenciales de las comunidades en las zonas montañosas y de minorías étnicas, especialmente en materia de vivienda, producción, electricidad, agua potable y medios de vida.



Asimismo, los ministerios y organismos responsables de los proyectos componentes deberán concluir con urgencia la documentación pendiente y adoptar una actitud más proactiva para resolver las dificultades que surjan durante la implementación.



Minh Hung también pidió avanzar hacia una integración efectiva de los distintos programas, evitando enfoques meramente formales. Para ello, ordenó la creación inmediata de un grupo de trabajo, encabezado por un viceprimer ministro, que deberá elaborar un informe sobre el programa general de integración y presentarlo al Gobierno antes del 25 de julio.



Reiteró la necesidad de profundizar la descentralización hacia las administraciones locales, evaluar el desempeño en función de los resultados alcanzados y reforzar el papel de los ministerios en las labores de inspección, supervisión y orientación para garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos./.