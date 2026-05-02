Premier vietnamita encabeza ceremonia de bienvenida a su homóloga japonesa

Hanoi (VNA) – El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, presidió hoy una ceremonia oficial de bienvenida a su homóloga de Japón, Sanae Takaichi, quien realiza una visita oficial a Vietnam.

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, su homóloga japonesa, Takaichi Sanae, y un estudiante vietnamita. (Foto: VNA)

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A la ceremonia asistieron el vicepremier y ministro de Defensa Nacional, Phan Van Giang; el ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung; el ministro jefe de la Oficina del Gobierno, Dang Xuan Phong; el ministro de Finanzas, Ngo Van Tuan; el ministro de Industria y Comercio, Le Minh Hung; y el ministro de Educación y Formación, Hoang Minh Son, entre otros funcionarios.

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Tras la ceremonia, ambos primeros ministros sostuvieron una reunión privada y luego sostuvieron conversaciones para revisar la cooperación bilateral y trazar orientaciones de cara al futuro, antes de presenciar la firma y el intercambio de acuerdos de colaboración entre Vietnam y Japón.



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Los dirigentes también visitaron una exposición fotográfica sobre los dos países, sus pueblos y la relación Vietnam-Japón, organizada por la Oficina del Gobierno vietnamita y la Agencia Vietnamita de Noticias.

Tras más de cinco décadas de construcción y fortalecimiento, las relaciones de amistad y cooperación entre Vietnam y Japón han experimentado un desarrollo sostenido y cada vez más integral en todos los ámbitos. Este vínculo se ha consolidado como un ejemplo destacado de la política exterior vietnamita basada en la independencia, la autodeterminación, la paz, la cooperación y la diversificación de sus relaciones internacionales.

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La elevación de los lazos bilaterales al nivel de “Asociación Estratégica Integral para la Paz y la Prosperidad en Asia y el Mundo”, acordada en noviembre de 2023, refleja el alto grado de confianza política y la madurez alcanzada en las relaciones entre ambos países. Este hito inaugura una nueva etapa de cooperación más sustantiva y eficaz en múltiples sectores, en consonancia con las aspiraciones y los intereses de sus pueblos, al tiempo que contribuye a la paz, la estabilidad y el desarrollo tanto en la región como a escala global.

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Vietnam y Japón mantienen un diálogo fluido y frecuente a todos los niveles, sustentado en una sólida confianza política. Paralelamente, colaboran de manera estrecha y efectiva en foros regionales e internacionales como las Naciones Unidas, las cumbres ASEAN+, APEC y ASEM, con una participación cada vez más activa en favor de la estabilidad y el desarrollo en Asia-Pacífico.

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En el ámbito económico y comercial, la relación bilateral se apoya en una red de acuerdos de libre comercio, tanto bilaterales como multilaterales, así como en los flujos de inversión extranjera directa (IED) y la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) de Japón en Vietnam. El comercio bilateral ha mantenido un crecimiento estable y equilibrado, alcanzando aproximadamente 52.000 millones de dólares en 2025, lo que representa un aumento del 11 % respecto al año anterior. Más allá de la economía, ambos países cooperan eficazmente en sectores como la cultura, la educación y formación, la salud, el turismo, los intercambios entre localidades y el ámbito laboral.



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Mientras tanto, la comunidad vietnamita en Japón, que supera las 680.000 personas, constituye un pilar sólido de esta relación bilateral, contribuyendo a estrechar aún más los lazos entre ambas naciones.

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En el marco de la visita a Vietnam de la primera ministra Takaichi Sanae, ambas partes centrarán sus intercambios en áreas alineadas con sus prioridades y en el aprovechamiento de sus ventajas complementarias en sectores clave de la actualidad. Entre ellos destacan, en primer lugar, la economía, la ciencia y la tecnología, la innovación, la seguridad de las cadenas de suministro en energía y alimentos, así como la cooperación en la producción de semiconductores, la inteligencia artificial (IA) y la transición ecológica.

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Asimismo, se impulsará la colaboración en el desarrollo de recursos humanos de alta calidad, el turismo, la cooperación entre localidades, los intercambios culturales y entre pueblos, además de una coordinación más estrecha en asuntos regionales e internacionales de interés común.

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Esta visita contribuirá a profundizar la relación bilateral y a definir nuevos pilares estratégicos de gran relevancia, abriendo espacios de cooperación inéditos que respondan a los intereses concretos de los pueblos de ambos países./.