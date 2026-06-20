Premier vietnamita en Cumbre ASEAN-Rusia refuerza papel de Vietnam como puente de conexión

Hanoi (VNA) - El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, concluyó su participación en la Cumbre conmemorativa del 35.º aniversario de las relaciones ASEAN-Rusia, celebrada los días 17 y 18 de junio en la ciudad rusa de Kazán, donde Vietnam reafirmó su papel como puente de conexión entre ambas partes y su compromiso con el fortalecimiento de la Asociación Estratégica Integral con Rusia.

Sesión plenaria de la Cumbre conmemorativa del 35.º aniversario de las relaciones ASEAN–Rusia. (Foto: VNA)

En el marco de la cumbre, la delegación vietnamita de alto nivel, encabezada por el Primer Ministro, fue recibida con honores a su llegada al aeropuerto internacional de Kazán. Se trata de la primera visita a Rusia de un dirigente clave de Vietnam tras importantes acontecimientos políticos internos, lo que refleja la prioridad otorgada a las relaciones bilaterales.

Le Minh Hung desarrolló una agenda de trabajo intensa, con cerca de 20 actividades multilaterales y bilaterales. Entre ellas, destacó su encuentro con el presidente ruso, Vladímir Putin; las reuniones con dirigentes de la República de Tartaristán, así como contactos con grandes corporaciones y fondos de inversión rusos. Asimismo, participó y pronunció discursos en la sesión plenaria de la cumbre, el Foro Empresarial ASEAN-Rusia y el Programa de Conexión de Inversiones Vietnam-Rusia.

En los foros bajo el tema “Integración euroasiática”, el jefe de Gobierno vietnamita subrayó la postura de Hanoi a favor del diálogo, el fortalecimiento de la confianza, la resolución pacífica de disputas y el respeto del derecho internacional. Sus intervenciones fueron recibidas positivamente por los líderes participantes. En este contexto, Vietnam anunció que será sede de la Cumbre de Jóvenes Diplomáticos ASEAN-Rusia en 2027.

Diversos representantes y académicos rusos destacaron el papel de Vietnam en la región. El ministro de Desarrollo Económico de Rusia, Maxim Reshetnikov, señaló que Vietnam es uno de los miembros más dinámicos de la ASEAN y un puente clave entre Rusia y el mercado del Sudeste Asiático. Por su parte, expertos de la Universidad MGIMO calificaron a Vietnam como un modelo en cooperación energética y un “puente sólido” en las relaciones entre la ASEAN y Rusia.

En el ámbito empresarial, compañías de ambos países valoraron positivamente las iniciativas presentadas por el Primer Ministro en el Foro Empresarial ASEAN-Rusia, especialmente en materia de desarrollo de cadenas de valor y conectividad logística, destacando su relevancia en el contexto actual y su potencial para generar nuevas oportunidades de cooperación.

El punto central de la visita fue el encuentro entre el primer ministro Le Minh Hung y el presidente Vladimir Putin. Ambos líderes acordaron impulsar la implementación de los acuerdos de alto nivel, con especial atención a la cooperación en energía, petróleo y gas, así como en energía nuclear, incluido el proyecto de la central nuclear de Ninh Thuan 1.

Asimismo, coincidieron en ampliar la cooperación económica y de inversión, y en explorar nuevos ámbitos como las energías renovables, la logística y el turismo. Empresas rusas como Rosatom y Zarubezhneft reiteraron que consideran a Vietnam un socio prioritario en proyectos estratégicos.

Además de la agenda oficial, el primer ministro Le Minh Hung se reunió con la comunidad vietnamita en Rusia, donde reconoció sus aportes y reafirmó la política de fortalecer la protección consular y el apoyo a los ciudadanos en un contexto internacional complejo.

Al término de la visita, las partes valoraron positivamente las contribuciones de Vietnam en la cumbre, destacando su papel en el fortalecimiento de las relaciones ASEAN-Rusia, la consolidación del papel central de la ASEAN en la región y la profundización de las relaciones entre Vietnam y la Federación de Rusia en una nueva etapa./.