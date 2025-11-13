Báo Ảnh Việt Nam

Noticieros

Premier vietnamita elogia a las fuerzas de seguridad de base por su dedicación al pueblo

El primer ministro Pham Minh Chinh destacó el papel clave de las fuerzas de protección del orden en la seguridad y bienestar de las comunidades vietnamitas.

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, participó hoy en la Conferencia de evaluación del primer año de implementación de las fuerzas de protección del orden y la seguridad a nivel de base, organizada por el Ministerio de Seguridad Pública en Hanoi, con conexión en línea a todas las provincias del país.

    El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, entrega certificados de mérito a colectivos e individuos destacados (Foto: VNA)

También asistieron el ministro de Seguridad Pública, Luong Tam Quang, líderes de ministerios y agencias centrales, autoridades locales y representantes destacados de estas fuerzas comunitarias.

Según el Ministerio de Seguridad Pública, la Ley de Fuerzas de Protección del Orden y la Seguridad a Nivel de Base fue aprobada por la Asamblea Nacional el 28 de noviembre de 2023 y entrará en vigor el 1 de julio de 2024.

El Primer Ministro emitió un plan de implementación y las autoridades locales actuaron rápidamente. Al 15 de septiembre de 2025, se habían formado más de 86,000 equipos a nivel de base, con más de 276,000 miembros capacitados en política, legislación y procedimientos profesionales, y con recursos, equipos y apoyo financiero adecuados.

Durante el primer año de operación, estas fuerzas han apoyado a la policía local en múltiples tareas: monitoreo de seguridad, promoción del movimiento “Todo el pueblo protege la seguridad nacional”, prevención de incendios y desastres, patrullaje, gestión administrativa, educación a personas que han infringido la ley y garantía del orden público y la seguridad vial. Como resultado, los delitos penales disminuyeron más del 8% respecto al año anterior; numerosos conflictos comunitarios fueron resueltos a tiempo; los accidentes de tráfico y los problemas sociales se redujeron significativamente.

En su intervención, el premier Pham Minh Chinh destacó que estas fuerzas son “una extensión de la Seguridad Pública Popular”, contribuyendo de manera decisiva a mantener la seguridad social y la vida tranquila de los ciudadanos. Elogió su dedicación y esfuerzo, y subrayó la necesidad de mejorar la formación legal y profesional, las condiciones de trabajo, los equipos y la infraestructura.

Además, el jefe de Gobierno pidió reforzar la eficacia de la labor comunitaria: detectar y resolver problemas desde la base, fortalecer la confianza del pueblo, construir comunidades libres de delitos, drogas y accidentes; intensificar la concienciación pública, premiar logros, capacitar en especialización y perfeccionar la legislación y las políticas. El Ministerio de Seguridad Pública liderará la propuesta de una directiva y un plan integral para fortalecer estas fuerzas.

Durante la conferencia también se reconocieron colectivos e individuos destacados. El Primer Ministro dedicó palabras a la fuerza de seguridad de base: “valentía, inteligencia, coraje, ojos atentos, oídos sensibles, humanidad, por el pueblo”, y expresó su confianza en que continuarán desempeñando un papel clave en la protección de la paz y seguridad en todo el país./.

VNA/VNP

Artículos siguientes

Ver más

Top