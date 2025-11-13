Premier vietnamita elogia a las fuerzas de seguridad de base por su dedicación al pueblo

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, participó hoy en la Conferencia de evaluación del primer año de implementación de las fuerzas de protección del orden y la seguridad a nivel de base, organizada por el Ministerio de Seguridad Pública en Hanoi, con conexión en línea a todas las provincias del país.

El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, entrega certificados de mérito a colectivos e individuos destacados (Foto: VNA)

También asistieron el ministro de Seguridad Pública, Luong Tam Quang, líderes de ministerios y agencias centrales, autoridades locales y representantes destacados de estas fuerzas comunitarias.

Según el Ministerio de Seguridad Pública, la Ley de Fuerzas de Protección del Orden y la Seguridad a Nivel de Base fue aprobada por la Asamblea Nacional el 28 de noviembre de 2023 y entrará en vigor el 1 de julio de 2024.

El Primer Ministro emitió un plan de implementación y las autoridades locales actuaron rápidamente. Al 15 de septiembre de 2025, se habían formado más de 86,000 equipos a nivel de base, con más de 276,000 miembros capacitados en política, legislación y procedimientos profesionales, y con recursos, equipos y apoyo financiero adecuados.

Durante el primer año de operación, estas fuerzas han apoyado a la policía local en múltiples tareas: monitoreo de seguridad, promoción del movimiento “Todo el pueblo protege la seguridad nacional”, prevención de incendios y desastres, patrullaje, gestión administrativa, educación a personas que han infringido la ley y garantía del orden público y la seguridad vial. Como resultado, los delitos penales disminuyeron más del 8% respecto al año anterior; numerosos conflictos comunitarios fueron resueltos a tiempo; los accidentes de tráfico y los problemas sociales se redujeron significativamente.

En su intervención, el premier Pham Minh Chinh destacó que estas fuerzas son “una extensión de la Seguridad Pública Popular”, contribuyendo de manera decisiva a mantener la seguridad social y la vida tranquila de los ciudadanos. Elogió su dedicación y esfuerzo, y subrayó la necesidad de mejorar la formación legal y profesional, las condiciones de trabajo, los equipos y la infraestructura.

Además, el jefe de Gobierno pidió reforzar la eficacia de la labor comunitaria: detectar y resolver problemas desde la base, fortalecer la confianza del pueblo, construir comunidades libres de delitos, drogas y accidentes; intensificar la concienciación pública, premiar logros, capacitar en especialización y perfeccionar la legislación y las políticas. El Ministerio de Seguridad Pública liderará la propuesta de una directiva y un plan integral para fortalecer estas fuerzas.

Durante la conferencia también se reconocieron colectivos e individuos destacados. El Primer Ministro dedicó palabras a la fuerza de seguridad de base: “valentía, inteligencia, coraje, ojos atentos, oídos sensibles, humanidad, por el pueblo”, y expresó su confianza en que continuarán desempeñando un papel clave en la protección de la paz y seguridad en todo el país./.