Premier vietnamita dirige la organización de ceremonias de inicio e inauguración de grandes proyectos

Hanoi (VNA) – El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, encargó a los Ministerios, organismos, gobiernos provinciales y municipales, así como a los grupos corporativos, empresas y unidades pertinentes, que cumplan rigurosamente las directivas establecidas, asegurando el cumplimiento de los plazos y la calidad de las obras y proyectos en saludo al XIV Congreso Nacional del Partido.



El primer ministro Pham MInh Chinh en el evento. (Fuente: VNA)



Estas entidades deben preparar adecuadamente las condiciones materiales y técnicas para llevar a cabo las ceremonias de inicio, inauguración y pruebas técnicas de acuerdo con el guion general elaborado por la Televisión Nacional de Vietnam (VTV), garantizando que se realicen de manera solemne, efectiva, económica y segura.



Para asegurar el éxito del evento, el Primer Ministro ha solicitado que las unidades colaboren estrechamente con VTV, el Grupo de Correos y Telecomunicaciones de Vietnam (VNPT), el Grupo Industrial de Telecomunicaciones del Ejército (VIETTEL), y el Ministerio de Construcción en la preparación y organización del evento.



Los organismos y entidades deberán garantizar la conectividad de las líneas de transmisión y la provisión de señales de imagen y sonido para la transmisión en vivo y en línea del programa, cumpliendo con los requisitos técnicos y el guion previsto.

La Televisión Nacional de Vietnam será responsable de liderar la elaboración detallada del guion y la producción del programa en vivo, coordinando con las estaciones locales y los organismos relacionados para garantizar la calidad de la imagen y el sonido durante el evento.



El Primer Ministro también ha solicitado a la Voz de Vietnam, la Agencia Vietnamita de Noticias y el periódico Nhan Dan (El Pueblo) que lleven a cabo programas de comunicación antes, durante y después del evento para difundir el mensaje de bienvenida al XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam.



Los presidentes de los gobiernos provinciales y municipales deberán instruir a las unidades de comunicación y a las autoridades locales para garantizar la seguridad, el tráfico, la salud, y la prevención de incendios en las áreas donde se celebren los eventos. Los puntos de conexión en las localidades deben garantizar la calidad de la señal de imagen y sonido para la transmisión en vivo.



El Ministerio de Seguridad Pública será responsable de elaborar planes para garantizar la seguridad, la protección, la gestión del tráfico y la solución de cualquier problema durante el evento. El Ministerio del Interior colaborará con la Televisión Nacional de Vietnam para premiar a las organizaciones e individuos destacados en los movimientos de emulación.



El Primer Ministro ha asignado al Ministerio de Construcción y a la Oficina del Gobierno la tarea de supervisar y coordinar la ejecución de las tareas por parte de los organismos y autoridades locales, y garantizar que los problemas que surjan se informen y resuelvan oportunamente. En caso de que surjan problemas fuera del alcance de los Ministerios, estos deberán ser reportados al viceprimer ministro Tran Hong Ha o al Primer Ministro para su resolución./.