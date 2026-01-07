Premier vietnamita destaca la necesidad de proporcionar artículos esenciales a los afectados por desastres naturales

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, presidió hoy una conferencia en línea con las autoridades de las provincias y ciudades de la región central de Vietnam para revisar el progreso de la "Campaña Quang Trung", una operación de reconstrucción urgente destinada a reparar y reconstruir las viviendas dañadas por las tormentas e inundaciones que afectaron el país a finales de 2025.

En la cita (Fuente: VNA)

La reunión, en la que también participaron el viceprimer ministro Tran Hong Ha y la vicepresidenta del Frente de la Patria de Vietnam, Ha Thi Nga, se centró en la situación de los hogares afectados en las provincias desde Quang Tri hasta Lam Dong.

Según los informes, las inundaciones y tormentas han dejado 1.597 viviendas destruidas y otras 34.759 gravemente dañadas, que requieren reparación inmediata.

El objetivo de la campaña es asegurar que todas las familias puedan celebrar el Tet (Año Nuevo Lunar) de 2026 en viviendas reparadas o reconstruidas. Desde el lanzamiento de la iniciativa, ha habido un esfuerzo coordinado por parte del Gobierno, empresas y comunidades locales para acelerar el proceso de reconstrucción.

Para el 30 de diciembre de 2025, se había alcanzado el 100% de la meta de reparación de viviendas, con 34.759 hogares restaurados. Con ello, el jefe de Gobierno instó a continuar el esfuerzo para finalizar la reconstrucción de las casas restantes antes del 15 de enero de 2026.

Hasta ahora, 1.046 de las 1.597 viviendas que deben ser reconstruidas ya han sido finalizadas, lo que representa un avance del 65,5%. Las obras de las casas restantes están en marcha, con un progreso de entre el 60% y el 80% de la construcción completada. Asimismo, se ha restaurado por completo la infraestructura básica de electricidad, agua y telecomunicaciones en las áreas afectadas.

El premier Minh Chinh destacó la colaboración efectiva entre los diferentes sectores y entidades involucradas, elogiando el trabajo conjunto de los ministerios, agencias y gobiernos locales.

Reiteró que el objetivo es que no quede ningún hogar sin reconstruir antes del 15 de enero, y solicitó que se movilicen todos los recursos posibles, incluyendo las fuerzas armadas, la policía y las organizaciones sociales, para garantizar que el trabajo avance de manera rápida y eficiente.

Además de la reconstrucción de viviendas, el jefe de Gobierno subrayó la importancia de restaurar los servicios esenciales como el suministro de agua, electricidad, telecomunicaciones y transporte.

También pidió a las autoridades locales que revisen las necesidades adicionales de los afectados, tales como televisores, neveras y otros artículos de primera necesidad, para que todos los ciudadanos puedan disfrutar de las celebraciones del XIV Congreso Nacional del Partido y tener un Tet seguro y cálido.

En cuanto a las ayudas económicas, el premier propuso asignar 5 millones de dongs (190 dólares) a cada familia que haya reparado su vivienda y 10 millones de dongs a aquellas que deban reconstruirla, para facilitar la recuperación de sus medios de vida y la compra de artículos esenciales.

Hizo un llamado a todos los sectores de la sociedad a seguir apoyando esta campaña, y pidió que se reconozcan los esfuerzos de las organizaciones y personas que han hecho contribuciones destacadas.

Asimismo, subrayó la importancia de difundir las experiencias positivas y las lecciones aprendidas durante la ejecución de la "Campaña Quang Trung", para aplicarlas en futuras iniciativas./.