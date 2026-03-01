Premier vietnamita destaca cinco lecciones vigentes del legado de Pham Van Dong

Quang Ngai, Vietnam (VNA) - La provincia de Quang Ngai conmemoró hoy el 120º aniversario del nacimiento del ex primer ministro Pham Van Dong (1906-2026), en una ceremonia solemne celebrada en su tierra natal, la comuna de Mo Duc.

El premier Pham Minh Chinh ofrece flores en el Área Conmemorativa dedicada al ex primer ministro Pham Van Dong, en la comuna de Mo Duc, provincia de Quang Ngai. (Foto: VNA)

El acto contó con la presencia del miembro del Buró Político y jefe de Gobierno, Pham Minh Chinh, quien pronunció el discurso central. Asistieron además los ex presidentes Nguyen Minh Triet y Truong Tan Sang, junto a dirigentes y exdirigentes del Partido y del Estado. El secretario general del Partido, To Lam, envió una ofrenda floral con motivo de la conmemoración.

Antes de la ceremonia oficial, la delegación rindió homenaje en el área conmemorativa dedicada a Pham Van Dong, donde expresó su reconocimiento a quien fuera uno de los discípulos más destacados del Presidente Ho Chi Minh y una de las figuras clave de la historia política contemporánea de Vietnam.

Durante el acto se repasó la trayectoria revolucionaria de Pham Van Dong, quien participó activamente en la lucha por la independencia nacional, sufrió encarcelamiento en Con Dao y posteriormente asumió altas responsabilidades en el Partido y el Estado.

Reconocido como dirigente político, teórico, educador y diplomático de prestigio internacional, ocupó el cargo de primer ministro entre 1955 y 1987. En ese período lideró, junto con la dirección del Partido, etapas decisivas para el país: la construcción del socialismo en el Norte, el apoyo al Sur durante la guerra y la recuperación nacional tras la reunificación.

El ex primer ministro también fue señalado como uno de los dirigentes que contribuyeron a sentar las bases del proceso de Doi Moi (Renovación), al impulsar cambios en los mecanismos de gestión y producción. Su legado quedó igualmente vinculado a proyectos estratégicos como la central hidroeléctrica de Hoa Binh y la acería de Thai Nguyen.

Las autoridades provinciales reafirmaron su determinación de cumplir el legado del ex jefe de Gobierno, orientado a convertir Quang Ngai en una provincia próspera y con mejores condiciones de vida para su población. En los últimos años, especialmente durante el mandato 2020-2025, la provincia ha registrado avances socioeconómicos y una reducción sostenida de la pobreza.

Con horizonte en 2030, Quang Ngai aspira a consolidarse como un polo de crecimiento regional, basado en la economía verde, la innovación y el aprovechamiento equilibrado de sus ventajas geográficas.

En su intervención, Pham Minh Chinh subrayó que los 75 años de actividad revolucionaria de Pham Van Dong —incluidos 32 años al frente del Gobierno— dejan enseñanzas de plena vigencia para el proceso actual de desarrollo nacional.

El primer ministro sintetizó cinco lecciones principales: mantener la firmeza en el ideal de independencia nacional ligado al socialismo; construir un Estado centrado en el pueblo; promover la educación, la cultura y la innovación como pilares del desarrollo; combinar principios firmes con flexibilidad estratégica en la integración internacional; y fortalecer el ejemplo ético y la responsabilidad de los dirigentes.

El jefe del Ejecutivo reafirmó finalmente el compromiso de preservar y proyectar el legado de Pham Van Dong en la construcción de un Vietnam próspero, fuerte y orientado al bienestar de su población./.