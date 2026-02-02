Premier vietnamita da directrices para garantizar un Tet seguro y bien organizado

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, pidió a los ministros, jefes de agencias gubernamentales y presidentes de los comités populares de las provincias y ciudades del país implementar las medidas necesarias para asegurar que las celebraciones del Tet (Año Nuevo Lunar) sean seguras, alegres y económicas.

Un puesto con productos para el Tet (Año Nuevo Lunar) en el supermercado GO! de Can Tho. (Foto: VNA)

El Despacho Oficial Nº 07/CD-TTg, firmado por el jefe de Gobierno el 1 de febrero de 2026, subraya la importancia de cumplir con las directrices emitidas por el Secretariado del Comité Central del Partido Comunista y el Primer Ministro para garantizar la organización adecuada del Tet 2026.

Entre las prioridades se incluye asegurar la oferta suficiente de productos esenciales, evitando el desabastecimiento o aumentos de precios injustificados.

El Ministerio de Industria y Comercio debe supervisar de cerca el mercado y fomentar los programas de estabilización de precios, asegurando que haya un equilibrio entre oferta y demanda. Además, se intensificarán los controles para prevenir el contrabando y el fraude comercial.

El Primer Ministro también destaca la necesidad de garantizar el cumplimiento de las políticas de bienestar social. El Ministerio de Finanzas debe asegurar que el sistema de Seguro Social pague a tiempo las pensiones, beneficios de desempleo y seguros de salud. En este sentido, se deben realizar pagos combinados de los beneficios de los meses de febrero y marzo de 2026 en el mismo pago de febrero, para que los beneficiarios puedan disfrutar del Tet sin preocupaciones económicas.