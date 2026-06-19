Premier vietnamita concluye con éxito su visita de trabajo a Rusia

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, y la delegación vietnamita de alto nivel regresaron esta mañana a Hanoi, culminando con éxito su visita de trabajo a la ciudad de Kazán, en la República de Tartaristán de la Federación de Rusia.



El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, concluye su participación en la Cumbre Conmemorativa por el 35.º aniversario de las relaciones ASEAN-Rusia. (Foto: VNA)

Del 16 al 18 de junio, el jefe de Gobierno participó en la Cumbre Conmemorativa por el 35.º aniversario de las relaciones entre la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y Rusia, además de cumplir una amplia agenda de actividades bilaterales, por invitación del presidente ruso, Vladimir Putin.Durante su estancia, Le Minh Hung mantuvo una agenda de trabajo activa y productiva. Junto a los líderes de los países miembros de la ASEAN, participó en la sesión plenaria y en el almuerzo de trabajo de la cumbre conmemorativa, así como en la ceremonia inaugural del Foro Empresarial ASEAN-Rusia.En el ámbito bilateral, el premier vietnamita sostuvo conversaciones con el presidente Vladimir Putin, y se reunió con el líder de la República de Tartaristán, Rustam Minnikhanov. Asimismo, recibió a destacados representantes de importantes entidades y corporaciones rusas, entre ellos el director general del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF), Kiril Dmitriev; el director general de la Corporación Estatal de Energía Atómica Rosatom, Alexey Likhachev; y el director general de Zarubezhneft, Sergei Kudryashov. El Primer Ministro también visitó una exposición dedicada a mostrar las capacidades industriales, tecnológicas y exportadoras de Tartaristán.Como parte de la visita, el dirigente vietnamita se reunió con funcionarios de la Embajada y el Consulado General de Vietnam en Rusia, así como con representantes de la comunidad vietnamita residente en el país euroasiático. También asistió a un programa de promoción del comercio y la inversión entre Vietnam y Rusia, presenció la firma de varios acuerdos de cooperación empresarial y participó en el anuncio de tres nuevas rutas aéreas entre ambas naciones, operadas por la aerolínea Vietjet.La primera visita de trabajo de Le Minh Hung a Rusia desde que asumió el cargo concluyó con resultados positivos, contribuyendo a la implementación de la política exterior del Partido y del Estado vietnamitas. El viaje reafirmó el papel y la responsabilidad de Vietnam dentro de la ASEAN, aportó al éxito de la cumbre ASEAN-Rusia y fortaleció la función del país como puente para impulsar una Asociación Estratégica ASEAN-Rusia más sustantiva, efectiva y acorde con el potencial de ambas partes, en el contexto del 35.º aniversario de sus vínculos.Asimismo, la visita permitió avanzar en la puesta en marcha de los acuerdos alcanzados entre el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y el presidente ruso, Vladimir Putin, con vistas a elevar la cooperación bilateral en todos los ámbitos. Durante los encuentros y conversaciones celebrados, ambas partes intercambiaron puntos de vista y consensuaron orientaciones y medidas destinadas a generar nuevos avances en la cooperación entre Vietnam y Rusia, consolidando así las bases de una Asociación Estratégica Integral sólida y duradera al servicio del desarrollo de ambos países./.