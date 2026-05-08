Premier vietnamita concluye con éxito su participación en la 48.ª Cumbre de la ASEAN

Cebú, Filipinas (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, y una delegación de alto nivel partieron esta noche de Cebú, concluyendo su participación en la 48.ª Cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), celebrada en Filipinas por invitación del presidente Ferdinand Romualdez Marcos Jr., titular de la agrupación regional en 2026.



El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung (quinto, por la izquierda), y los jefes de delegación de los países de la ASEAN asisten a la ceremonia de apertura de la 48.ª Cumbre de la ASEAN el 8 de mayo de 2026. (Foto: VNA)

La delegación vietnamita fue despedida en el Aeropuerto Internacional de Mactán-Cebú por el asesor de Seguridad Nacional de Filipinas, Eduardo Oban Jr.; la gobernadora de Cebú, Pamela Baricuatro; la alcaldesa de Lapu-Lapu, Cindi King-Chan; y representantes del comité organizador de la cumbre.



También estuvieron presentes el embajador de Vietnam en Filipinas, Lai Thai Binh; la jefa de la misión permanente de Vietnam ante la ASEAN, Ton Thi Ngoc Huong; y funcionarios de la Embajada vietnamita en Manila. Durante su estancia, Le Minh Hung participó en la ceremonia inaugural y en las sesiones plenaria y restringida junto a los líderes de los países miembros de la ASEAN.

En sus intervenciones, el jefe de Gobierno expuso la política exterior aprobada en el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam y reiteró las prioridades de Hanoi dentro del bloque regional.



Asimismo, presentó propuestas concretas orientadas a fortalecer la construcción de la Comunidad de la ASEAN y reforzar la resiliencia y capacidad de respuesta del bloque frente a los desafíos regionales y globales, especialmente los impactos derivados de la situación en Oriente Medio. También intercambió opiniones con otros líderes sobre temas regionales e internacionales de interés común.



Tanto en la sesión plenaria como en la restringida, Le Minh Hung destacó las iniciativas vietnamitas para ayudar a la ASEAN a afrontar desafíos cada vez más complejos e interconectados, y delineó tres prioridades estratégicas para el bloque en el nuevo contexto internacional.



Las propuestas de Vietnam fueron bien recibidas y altamente valoradas por los líderes de la ASEAN debido a su pertinencia y enfoque práctico. Sobre la base de esas recomendaciones, la cumbre acordó emitir una declaración conjunta sobre acciones prioritarias para fortalecer la resiliencia regional.

Al margen de la cumbre, el primer ministro vietnamita sostuvo encuentros bilaterales con dirigentes de diversos países y organizaciones internacionales, con el objetivo de fortalecer la amistad, consolidar la confianza política e impulsar una cooperación más efectiva y sustancial.



En esas reuniones, Minh Hung subrayó la importancia de mantener intercambios de alto nivel, implementar de manera eficaz los mecanismos de cooperación existentes y ampliar nuevas áreas de colaboración.



También destacó el espíritu de solidaridad y cooperación entre los países de la región, al tiempo que abogó por fortalecer el comercio intra-ASEAN, garantizar la seguridad alimentaria y energética, desarrollar cadenas de suministro y mejorar la conectividad de infraestructura regional.



Este fue el primer viaje oficial al extranjero de Le Minh Hung desde que asumió el cargo de primer ministro y fue considerado un éxito tanto en el plano multilateral como bilateral, reflejando la imagen de un Vietnam activo, dinámico y responsable, comprometido con el fortalecimiento de la ASEAN y la promoción de la paz y el desarrollo regional y global./.