Premier vietnamita califica Resolución 71 sobre desarrollo educativo de política estratégica

Hanoi (VNA) - El primer ministro Pham Minh Chinh afirmó que la Resolución N.º 71-NQ/TW sobre el desarrollo de la educación y la formación constituye una política estratégica que contribuirá al cumplimiento exitoso de los dos objetivos centenarios del país, al intervenir hoy en una conferencia nacional destinada a difundir e implementar cuatro resoluciones clave del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam.



El premier Pham Minh Chinh en la cita. Foto: Phuong Hoa - VNA



El jefe de Gobierno subrayó que el Partido y el Estado siempre han considerado la educación y la formación como una política nacional prioritaria, una causa de todo el pueblo. En los últimos años, el sector educativo ha logrado avances importantes, incluida la mejora en la calidad de la educación general, avances en la educación superior, expansión de la formación profesional y logros destacados en competencias internacionales. Vietnam se encuentra entre los 21 países que alcanzaron tempranamente los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU en materia de educación de calidad.



Sin embargo, frente a las crecientes demandas del desarrollo sostenible y los profundos cambios del contexto internacional, Minh Chinh señaló la necesidad de una transformación integral para formar una nueva generación de ciudadanos globales con capacidades, valores y salud para liderar el futuro. En este contexto, la Resolución 71 fue emitida con el fin de eliminar cuellos de botella, generar avances disruptivos en el sector educativo y apoyar las nuevas orientaciones del Buró Político sobre ciencia, tecnología, innovación, transformación digital, derecho y desarrollo del sector privado.



Según el premier, la Resolución afirma que la educación debe ser integral –“virtuosa, inteligente, física y estética”– y es el factor determinante del futuro de la nación. La educación debe centrarse en el estudiante como sujeto principal; el maestro como fuerza motriz y la escuela como base. Se requiere una transformación del enfoque: de la transmisión de conocimientos a la formación de competencias y valores, asegurando el principio de “aprender junto con practicar” y fortaleciendo el papel de cada nivel educativo.

La Resolución fija objetivos específicos para 2030, 2035 y 2045, junto con ocho grupos de tareas y soluciones clave, incluidas cinco medidas generales y tres dirigidas a niveles educativos específicos. Los enfoques prioritarios incluyen la renovación del pensamiento y acción; el perfeccionamiento institucional y políticas especiales; la promoción de la educación integral; la transformación digital y uso de inteligencia artificial; el desarrollo del personal docente; la mejora de infraestructura escolar; el impulso del aprendizaje de lenguas extranjeras y el fortalecimiento de la educación superior y la cooperación internacional.



En particular, se destacan siete avances clave, a saber institucionalidad, gestión, inversión, desarrollo del profesorado, apoyo a los estudiantes, autonomía de las instituciones educativas y transformación digital.



Durante 2025, el premier Minh Chinh exige a Ministerios, sectores y localidades acelerar el perfeccionamiento institucional, ajustar el currículo de educación general, establecer políticas salariales y de subsidio para docentes, reestructurar instituciones de educación superior y técnica, y comenzar la construcción de 100 escuelas internas inter-niveles en 248 comunas fronterizas.



Asimismo, solicitó a las organizaciones sociopolíticas promover la concienciación, la supervisión y la participación ciudadana. Los comités partidistas a nivel provincial deben asegurar recursos y una implementación efectiva; y el sistema político de base debe desempeñar un papel central en la mejora de las condiciones para docentes y estudiantes.



Recordando las palabras del Presidente Ho Chi Minh: “El destino glorioso de la nación depende en gran parte del estudio de los niños”, y reafirmando la posición del Partido de que “invertir en el ser humano es invertir en el desarrollo”, el jefe de Gobierno expresó su convicción de que la Resolución 71 será implementada con decisión, eficiencia y sinergia, sentando una base sólida para que Vietnam avance rápida y sosteniblemente, al nivel de las potencias del mundo./.