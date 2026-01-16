Premier vietnamita califica la campaña Quang Trung como una victoria rápida y contundente

El primer ministro Pham Minh Chinh habla en el evento. (Fuente: VNA)

La "Campaña Quang Trung", una iniciativa para reconstruir y reparar viviendas dañadas por tormentas e inundaciones en el centro de Vietnam, fue un victoria rápida y contundente, trayendo alegría a miles de familias y reafirmado el sólido liderazgo del Partido y el Estado, afirmó el primer ministro Pham Minh Chinh al presidir hoy una conferencia en línea con las autoridades de las provincias centrales para evaluar esta campaña.



El premier subrayó que "cada hogar reconstruido durante esta campaña no solo fue levantado con concreto y ladrillos, sino también con la compasión, la solidaridad y el apoyo de toda la sociedad".



Subrayó que, aunque la campaña no implicó el uso de armas, sí reflejó el espíritu de "acción rápida, victoria rápida". La campaña ha sido más que un éxito, afirmó, señalando que se trata de una "victoria rotunda". Además de restaurar viviendas, la campaña también fortaleció la confianza pública en el liderazgo del Partido y demostró el poder de la unidad entre el Estado y el pueblo.



El premier destacó algunas lecciones clave, señalando que la reconstrucción de viviendas es solo el primer paso hacia una recuperación sostenible de las comunidades afectadas.



Pham Minh Chinh instruyó a las autoridades locales a completar la entrega de viviendas antes del 18 de enero de 2026, y a continuar con la solución de problemas ambientales, la restauración de la infraestructura esencial, la creación de empleos y medios de vida, y garantizar un apoyo transparente y oportuno a las familias afectadas, especialmente durante el Año Nuevo Lunar.

El primer ministro Pham Minh Chinh entrega certificados de mérito a colectivos e individuos con resultados sobresalientes en la implementación de la "Campaña Quang Trung". (Foto: VNA)

La Campaña Quang Trung, afirmó, ha reavivado la esperanza en las zonas devastadas por las inundaciones, transformando las lágrimas de tristeza en lágrimas de alegría y abriendo la puerta a un futuro más brillante a medida que el país entra en una nueva primavera y una nueva etapa de desarrollo.



Durante el evento, el jefe del Gobierno rindió homenaje a los colectivos e individuos que hicieron contribuciones destacadas a la campaña.

Desde principios de octubre hasta finales de noviembre de 2025, la región central del país sufrió una serie de tormentas e inundaciones históricas, que destruyeron 1.597 viviendas y dejaron otras 34.759 gravemente dañadas.



Siguiendo las directrices del Secretario General del Partido, To Lam, el Primer Ministro lanzó la Campaña Quang Trung con el objetivo claro de reconstruir y reparar rápidamente las viviendas de las familias afectadas, asegurando que ninguna quedara sin hogar.



Tras el lanzamiento de la campaña, el líder del Gobierno emitió una serie de directrices urgentes, presidió reuniones semanales y asignó a los viceprimeros ministros para que trabajaran directamente en las zonas afectadas, eliminando obstáculos y acelerando la implementación. Se asignaron 328 mil millones de dongs (12,48 millones de dólares estadounidenses) adicionales para apoyar a las localidades en la ejecución de la campaña.



Con el espíritu de "trabajar día y noche", los Ministerios, autoridades locales y organizaciones sociales movilizaron al máximo los recursos y la mano de obra.



Para el 30 de diciembre de 2025, las 34.759 viviendas dañadas ya habían sido reparadas por completo, mientras que para el 15 de enero de 2026, la construcción de las 1.597 viviendas nuevas estaba casi terminada, superando el plazo inicial por más de 45 días. Como resultado, el 100% de los hogares afectados ahora tienen viviendas nuevas y sólidas a tiempo para el XIV Congreso Nacional del Partido y el Año Nuevo Lunar.



El Ministerio de Defensa Nacional desplegó más de 312.500 efectivos y más de 10.500 vehículos, ayudando a construir 619 viviendas nuevas y a reparar otras 363, con apoyo en efectivo y suministros esenciales por un valor superior a los 136.000 millones de dongs.



El Ministerio de Seguridad Pública movilizó a más de 126.000 agentes y recursos por un valor superior a los 120.000 millones de dongs, liderando la construcción de 419 viviendas nuevas.



Por su parte, el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente coordinó la recepción de casi 11,5 millones de dólares en ayuda internacional, mientras que el Ministerio de Construcción proporcionó 360 diseños de viviendas estándar, incluidos 45 modelos resistentes a inundaciones y tormentas.



El Frente de la Patria de Vietnam y sus organizaciones miembros asignaron un total de 486.200 millones de dongs para apoyar las iniciativas locales, mientras que 1.334 miembros de la Unión de la Juventud Comunista de Ho Chi Minh contribuyeron con su trabajo voluntario./.