Premier vietnamita asiste a ceremonia de inicio de construcción de internados en comunas fronterizas

Thanh Hoa, Vietnam (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, participó hoy en la ceremonia de inicio de la construcción simultánea de 72 internados de nivel intermedio en las comunas fronterizas.



El primer ministro Pham Minh Chinh y los delegados inician la construcción de un internado de primaria y secundaria en la comuna de Yen Khuong, provincia de Thanh Hoa. (Foto: VNA)



El evento fue transmitido en línea a 15 provincias fronterizas y retransmitido en vivo por el canal VTV1, junto con otras emisoras locales. Esta actividad es parte de la implementación de la Resolución 71 del Buró Político, así como la Conclusión N.º 81-TB/TW del Buró Político y las directrices del secretario general del Partido, To Lam, sobre la construcción de 248 escuelas internas en 248 comunas fronterizas durante el período 2025-2028.



En su discurso, Minh Chinh subrayó que el Partido y el Estado siempre consideran la educación y formación como una política nacional prioritaria, un motor clave para el desarrollo del país.



La inversión en educación es inversión en el desarrollo, y por lo tanto, debemos promover el desarrollo integral de las personas vietnamitas en la nueva era, con la prestación a todos los aspectos de virtud, inteligencia, cuerpo y belleza para construir una nación rica, próspera y civilizada, con paso firme hacia el socialismo.

El Primer Ministro solicitó al Ministerio de Educación y Formación revisar y modificar las políticas para garantizar que los estudiantes de las zonas fronterizas reciban adecuadamente el régimen de internado y semi-internado.



También pidió la creación de planes para el desarrollo y formación de profesores, especialmente aquellos que hablen los idiomas de las minorías étnicas. Además, instó a reforzar los vínculos entre las escuelas de las zonas fronterizas y las del interior del país.



Asignó al Ministerio de Construcción la tarea de diseñar modelos de escuelas adecuadas a las condiciones locales, y al Ministerio de Finanzas la responsabilidad de equilibrar los presupuestos centrales y locales, así como movilizar recursos sociales.



Las autoridades locales serán responsables de la planificación, disposición de terrenos, infraestructura, supervisión de la construcción, y asegurar que el proyecto se ejecute con calidad, en tiempo y sin corrupción, señaló.



En el acto, el jefe de Gobierno reconoció y elogió los esfuerzos de los ministerios, organismos y autoridades locales, así como a los profesores, estudiantes de las zonas fronterizas y empresas y donantes que han activamente apoyado e impulsado esta iniciativa.



También hizo un llamado a toda la sociedad para continuar contribuyendo a la construcción de escuelas en las fronteras, con el lema: “quien tiene más, da más; quien tiene menos, da menos”, todos unidos por el bienestar de los estudiantes.



En esta ocasión, el Primer Ministro también expresó su más profundo agradecimiento a los maestros que trabajan en las zonas montañosas, remotas y fronterizas, quienes son considerados los "soldados silenciosos" que enseñan y defienden la patria con amor por su trabajo y responsabilidad.



Asimismo, felicitó a los docentes por el Día del Maestro (20 de noviembre) y les deseó salud, felicidad y éxito en su labor de formación de futuros ciudadanos, y a los estudiantes les deseó que sigan siendo aplicados, inteligentes y que persigan sus sueños para contribuir al desarrollo del país.



En esta ocasión, el Primer Ministro entregó abrigos a los estudiantes de la Escuela primaria y secundaria combinada Yen Khuong, y el Grupo Nacional de Energía de Vietnam hizo una donación de una escuela interna en la comuna fronteriza de Thanh Hoa./.