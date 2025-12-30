Premier urge a elevar la estrategia diplomática integral a un nuevo nivel

Hanoi (VNA) – El primer ministro Pham Minh Chinh subrayó la necesidad de reforzar la implementación de una estrategia integral de política exterior y llevarla a un nivel superior al asistir hoy a una conferencia nacional dedicada a evaluar el desempeño del sector diplomático en 2025 y a definir las tareas clave para 2026.



El primer ministro Pham Minh Chinh y líderes del Ministerio de Asuntos Exteriores inauguran la Base de Datos de Tratados Internacionales. Foto: VNA

En su intervención, el premier destacó que, en 2025 en particular y durante el período 2021-2025 en general, el mundo ha atravesado transformaciones profundas, desde pandemias y desastres naturales hasta conflictos, competencia estratégica, desafíos de seguridad no tradicionales y cambios en las políticas económicas.



En este contexto, Vietnam ha superado importantes dificultades para preservar la estabilidad macroeconómica, controlar la inflación, mantener los principales equilibrios económicos, reforzar la defensa y la seguridad nacionales, promover el progreso social y mejorar las condiciones de vida de la población. Señaló que la diplomacia y la integración internacional se han desarrollado de manera integral, flexible y eficaz, contribuyendo de forma significativa a estos logros y elevando aún más la posición internacional del país.



Asimismo, destacó las principales lecciones extraídas de los recientes esfuerzos diplomáticos: firmeza en la orientación estratégica, flexibilidad y agilidad en la implementación, así como una comprensión profunda de la situación internacional. Según afirmó, los diplomáticos deben contar con sensibilidad política, visión económica, competencia tecnológica e integridad.



Al analizar las perspectivas para el próximo período, Pham Minh Chinh señaló tres cuestiones emergentes de gran relevancia: los rápidos, firmes y decisivos ajustes de política adoptados por numerosos países; el aumento tanto en el número como en la intensidad de los conflictos e inestabilidades, con riesgos crecientes de escaladas en zonas de tensión; y la aparición de nuevas tendencias y dinámicas políticas, de seguridad, económicas y tecnológicas que ejercerán un impacto profundo y multidimensional en la economía nacional.

En este escenario, el Partido y el Estado depositan grandes expectativas en la diplomacia y la integración internacional para que continúen desempeñando su papel pionero, fundamental y permanente, y se consoliden como un pilar clave del desarrollo y la defensa nacionales, en consonancia con la Resolución n.º 59-NQ/TW del Buró Político sobre la integración internacional en el nuevo contexto.



La prioridad consiste en consolidar firmemente el cinturón de seguridad y desarrollo nacional, mantener una proactividad estratégica frente a acontecimientos complejos e imprevisibles y a la incertidumbre global, así como seguir profundizando, estabilizando y fortaleciendo de manera sostenible las relaciones con los socios prioritarios y estratégicos.



En particular, dijo, deben reforzarse aún más los vínculos con los países vecinos, las grandes potencias, los socios estratégicos e integrales, los amigos tradicionales y otros socios importantes.



El servicio diplomático debe continuar elevando la “misión internacional” de Vietnam, contribuyendo de forma más activa a la paz, el desarrollo y la resolución de los desafíos regionales y globales, y ayudando así a construir y salvaguardar un orden internacional justo e igualitario basado en el derecho internacional, resaltó.



El premier instó además a seguir ampliando el espacio de desarrollo, generar oportunidades innovadoras y aprovechar al máximo los recursos externos y las condiciones favorables para garantizar un crecimiento rápido y sostenible.



Recalcó la importancia de potenciar el poder blando nacional y promover la imagen de Vietnam como un país independiente, autosuficiente, pacífico, amistoso, cooperativo, en desarrollo, próspero y feliz, acorde con su estatura y fortaleza en la nueva era.



También subrayó la necesidad de continuar construyendo una diplomacia integral, moderna y profesional, así como de implementar de manera eficaz las actividades en los tres pilares: la diplomacia del Partido, la diplomacia del Estado y la diplomacia popular.



Durante la conferencia, el premier Pham Minh Chinh, el viceprimer ministro Bui Thanh Son y dirigentes de distintos ministerios y sectores presentaron la nueva base de datos del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre tratados internacionales./.