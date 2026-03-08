Premier rinde homenaje al Presidente Ho Chí Minh y mártires de campaña Dien Bien Phu

El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, ofreció incienso en memoria de los héroes y mártires en el Templo Conmemorativo de los Mártires del campo de batalla de Dien Bien Phu. Foto: VNA

El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, ofreció hoy incienso en memoria del Presidente Ho Chi Minh y de los héroes y mártires en la Casa Conmemorativa dedicada al líder vietnamita en el sitio histórico de la colina E2, así como en el Templo Conmemorativo de los Mártires del campo de batalla de Dien Bien Phu y el Cementerio de Mártires A1.



La actividad tuvo lugar en el marco del programa de trabajo de Pham Minh Chinh en la provincia norteña de Dien Bien, y con motivo del 72.º aniversario de la Victoria de Dien Bien Phu (7/5/1954 –2026).





Vista en perspectiva de la Casa Conmemorativa del Presidente Ho Chi Minh en el sitio histórico de la Colina E2. Foto: VNA

En la Casa Conmemorativa, el primer ministro y la delegación colocaron ofrendas florales y quemaron incienso para expresar su profunda gratitud hacia el Presidente Ho Chi Minh, héroe nacional y figura cultural de talla mundial, quien dedicó toda su vida a la causa revolucionaria del pueblo vietnamita y desempeñó un papel decisivo en la victoria de la Campaña de Dien Bien Phu en 1954.



Ante su memoria, la delegación reafirmó el compromiso de estudiar y seguir su pensamiento, su moral y su estilo, contribuyendo a construir un país cada vez más próspero y fuerte, con un pueblo cada vez más próspero y feliz.



Posteriormente, el primer ministro y la delegación ofrecieron incienso y flores en homenaje a los héroes y mártires en el Templo Conmemorativo de los Mártires del Campo de Batalla de Dien Bien Phu y visitaron el Cementerio de Mártires A1, lugar de descanso eterno de 644 soldados que sacrificaron heroicamente sus vidas durante la Campaña de Dien Bien Phu en 1954.



En un ambiente solemne y conmovedor, inclinaron respetuosamente la cabeza ante la memoria del general Vo Nguyen Giap y los héroes y mártires que lucharon y se sacrificaron por la independencia y la libertad de la patria, al tiempo que expresaron el deseo de que el espíritu de los mártires continúe protegiendo al país en su camino hacia la paz, el desarrollo y la prosperidad del pueblo./.