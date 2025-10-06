Premier preside la reunión ordinaria del Gobierno y la conferencia con autoridades locales de septiembre de 2025

Hanoi (VNA) El primer ministro Pham Minh Chinh presidió hoy la reunión ordinaria del Gabinete, junto con una conferencia virtual con líderes de 34 provincias y ciudades de todo el país.



El primer ministro Pham Minh Chinh preside la reunión del Gobierno. (Foto: VNA)

El encuentro tuvo como objetivo evaluar la situación socioeconómica correspondiente a septiembre, el tercer trimestre y los primeros nueve meses de 2025, además de debatir medidas clave para encarar los últimos meses del año.



A la sesión asistieron miembros del Buró Político y del Comité Central del Partido, viceprimeros ministros, integrantes del Gobierno, dirigentes de ministerios, organismos centrales, representantes de la Asamblea Nacional, comités del Partido, autoridades locales y representantes de importantes corporaciones económicas.



En su discurso de apertura, el premier Pham Minh Chinh destacó que Vietnam ha recorrido ya tres cuartas partes del año 2025 en un contexto internacional marcado por numerosos desafíos: conflictos geopolíticos, inestabilidad en varias regiones, fuerte competencia estratégica, desaceleración económica global, alta volatilidad en los mercados financieros, precios elevados del oro y un incremento generalizado de la deuda pública en muchos países.



Frente a este panorama, el país está avanzando de manera simultánea en múltiples tareas prioritarias, como la puesta en marcha del modelo de gobierno local de dos niveles; el impulso al crecimiento económico, con la meta de alcanzar entre un 8,3 % y un 8,5 % del PIB; la implementación de resoluciones clave del Buró Político; la preparación para el XIII pleno del Comité Central del Partido y el X período de sesiones de la Asamblea Nacional de la XV Legislatura; la organización de las asambleas partidistas en todos los niveles; y la recuperación tras los desastres naturales, en particular las cuatro grandes tormentas de septiembre que causaron severos daños en las regiones norte y central del país.



El premier subrayó que, gracias al esfuerzo conjunto de todo el sistema político, la situación socioeconómica mantiene una tendencia positiva, con mejoras mes a mes y trimestre tras trimestre.



En general, dijo, los primeros nueve meses de 2025 han mostrado indicadores superiores a los del mismo período del año anterior. La macroeconomía se mantiene estable, la inflación está bajo control, se preservan los equilibrios fundamentales y se continúa promoviendo el crecimiento.



También se ha fortalecido la atención a las áreas cultural y social; se garantiza la seguridad social y se mejora la calidad de vida de la población, reiteró.



La estabilidad política y social se mantiene firme; la defensa y la seguridad nacional se refuerzan, y se amplían las relaciones exteriores y la integración internacional, resaltó. El encuentro tuvo como objetivo evaluar la situación socioeconómica correspondiente a septiembre, el tercer trimestre y los primeros nueve meses de 2025, además de debatir medidas clave para encarar los últimos meses del año.A la sesión asistieron miembros del Buró Político y del Comité Central del Partido, viceprimeros ministros, integrantes del Gobierno, dirigentes de ministerios, organismos centrales, representantes de la Asamblea Nacional, comités del Partido, autoridades locales y representantes de importantes corporaciones económicas.En su discurso de apertura, el premier Pham Minh Chinh destacó que Vietnam ha recorrido ya tres cuartas partes del año 2025 en un contexto internacional marcado por numerosos desafíos: conflictos geopolíticos, inestabilidad en varias regiones, fuerte competencia estratégica, desaceleración económica global, alta volatilidad en los mercados financieros, precios elevados del oro y un incremento generalizado de la deuda pública en muchos países.Frente a este panorama, el país está avanzando de manera simultánea en múltiples tareas prioritarias, como la puesta en marcha del modelo de gobierno local de dos niveles; el impulso al crecimiento económico, con la meta de alcanzar entre un 8,3 % y un 8,5 % del PIB; la implementación de resoluciones clave del Buró Político; la preparación para el XIII pleno del Comité Central del Partido y el X período de sesiones de la Asamblea Nacional de la XV Legislatura; la organización de las asambleas partidistas en todos los niveles; y la recuperación tras los desastres naturales, en particular las cuatro grandes tormentas de septiembre que causaron severos daños en las regiones norte y central del país.El premier subrayó que, gracias al esfuerzo conjunto de todo el sistema político, la situación socioeconómica mantiene una tendencia positiva, con mejoras mes a mes y trimestre tras trimestre.En general, dijo, los primeros nueve meses de 2025 han mostrado indicadores superiores a los del mismo período del año anterior. La macroeconomía se mantiene estable, la inflación está bajo control, se preservan los equilibrios fundamentales y se continúa promoviendo el crecimiento.También se ha fortalecido la atención a las áreas cultural y social; se garantiza la seguridad social y se mejora la calidad de vida de la población, reiteró.La estabilidad política y social se mantiene firme; la defensa y la seguridad nacional se refuerzan, y se amplían las relaciones exteriores y la integración internacional, resaltó.

No obstante, el premier también reconoció que persisten múltiples dificultades y desafíos. Entre ellos, el impacto de las políticas internacionales, la presión sobre la gestión macroeconómica, el aumento en los precios del oro y los tipos de cambio. A esto se suma el hecho de que los motores tradicionales del crecimiento no han alcanzado las expectativas, mientras que las nuevas fuentes de impulso aún requieren tiempo para consolidarse.

La implementación del modelo de gobierno local de dos niveles también presenta limitaciones. Además, los recientes desastres naturales han afectado gravemente tanto la producción como la vida cotidiana de la población.



Ante este escenario, el premier instó a los delegados a debatir con franqueza y a evaluar en profundidad la situación socioeconómica, identificando con claridad fortalezas, debilidades, causas y lecciones aprendidas.



Al mismo tiempo, subrayó la necesidad de proponer soluciones prácticas para cumplir los objetivos de desarrollo de 2025 y prepararse adecuadamente para las próximas tareas políticas clave.



Durante la reunión, también se revisará el avance en el desembolso de la inversión pública, la implementación de los programas nacionales prioritarios y otros temas relevantes./.