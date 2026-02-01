Premier preside la primera reunión del Comité Directivo para el desarrollo del sector económico estatal

Hanoi (VNA) – El primer ministro Pham Minh Chinh, en su calidad de jefe del Comité Directivo Nacional para la Implementación de la Resolución No. 79-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo del sector económico estatal, presidió hoy en Hanoi la primera reunión de este órgano.





Participaron en el encuentro los viceprimeros ministros y vicedirectores del Comité Directivo, Ho Duc Phoc y Nguyen Chi Dung, junto con ministros, dirigentes de ministerios y sectores, miembros del Comité, líderes de grupos económicos estatales, expertos y científicos.





Al intervenir en la apertura de la reunión, el premier Pham Minh Chinh informó que en 2025 el Gobierno presentó al Buró Político nueve resoluciones temáticas relacionadas con cuestiones clave del país y que recientemente sometió a consideración un proyecto de resolución sobre el sector económico con inversión extranjera.





Señaló que estas resoluciones, junto con la del XIV Congreso Nacional del Partido, constituyen una base fundamental para materializar la visión de desarrollo hacia 2045 y los objetivos centenarios del país.





El jefe del Gobierno destacó que las resoluciones del Buro Político y la del XIV Congreso Nacional del Partido establecen con claridad políticas y orientaciones, así como objetivos, tareas y soluciones realistas y viables para el desarrollo nacional, con una visión estratégica de largo plazo.

De acuerdo con el primer ministro, el 6 de enero de 2026 el Buró Político emitió la Resolución No. 79-NQ/TW sobre el desarrollo del sector económico estatal, y para su implementación se creó el Comité Directivo Nacional encargado de aplicar dicha resolución.

