Premier preside la primera reunión del Comité Directivo para el desarrollo del sector económico estatal
Hanoi (VNA) – El primer ministro Pham Minh Chinh, en su calidad de jefe del Comité Directivo Nacional para la Implementación de la Resolución No. 79-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo del sector económico estatal, presidió hoy en Hanoi la primera reunión de este órgano.
Participaron en el encuentro los viceprimeros ministros y vicedirectores del Comité Directivo, Ho Duc Phoc y Nguyen Chi Dung, junto con ministros, dirigentes de ministerios y sectores, miembros del Comité, líderes de grupos económicos estatales, expertos y científicos.
Al intervenir en la apertura de la reunión, el premier Pham Minh Chinh informó que en 2025 el Gobierno presentó al Buró Político nueve resoluciones temáticas relacionadas con cuestiones clave del país y que recientemente sometió a consideración un proyecto de resolución sobre el sector económico con inversión extranjera.
Señaló que estas resoluciones, junto con la del XIV Congreso Nacional del Partido, constituyen una base fundamental para materializar la visión de desarrollo hacia 2045 y los objetivos centenarios del país.
El jefe del Gobierno destacó que las resoluciones del Buro Político y la del XIV Congreso Nacional del Partido establecen con claridad políticas y orientaciones, así como objetivos, tareas y soluciones realistas y viables para el desarrollo nacional, con una visión estratégica de largo plazo.
De acuerdo con el primer ministro, el 6 de enero de 2026 el Buró Político emitió la Resolución No. 79-NQ/TW sobre el desarrollo del sector económico estatal, y para su implementación se creó el Comité Directivo Nacional encargado de aplicar dicha resolución.
Durante esta primera reunión, el premier instó al Comité Directivo a centrar los debates en el proyecto de Resolución del Gobierno que promulga el Plan de Acción para la implementación de la Resolución No. 79-NQ/TW; el proyecto de Resolución de la Asamblea Nacional sobre mecanismos y políticas especiales para el desarrollo del sector económico estatal; y el proyecto del reglamento de funcionamiento del Comité, con el fin de garantizar una aplicación práctica y eficaz, evitando el formalismo.
El premier subrayó que los documentos deben reflejar una alta determinación y acciones decididas, con tareas bien definidas, responsabilidades claras, plazos concretos y resultados medibles, en consonancia con las directrices del Partido, y orientadas a eliminar obstáculos y mejorar la eficiencia de las empresas estatales.
Según el Comité Directivo, la Resolución No. 79-NQ/TW se promulgó en un contexto de fuertes esfuerzos nacionales por impulsar la innovación y la reforma, con el objetivo de que Vietnam se convierta en un país en desarrollo con industria moderna e ingresos medios altos para 2030, y en un país desarrollado con altos ingresos para 2045.
La Resolución fija metas concretas para 2030, entre ellas contar con 50 empresas estatales entre las 500 mayores del sudeste asiático; de una a tres entre las 500 mayores del mundo; la implementación universal de modelos modernos de gobernanza corporativa en plataformas digitales; y la aplicación de los principios de gobernanza de la OCDE en todos los grupos y corporaciones estatales.
Asimismo, plantea la construcción de grupos económicos y empresas estatales fuertes, de gran escala y con alto nivel tecnológico, capaces de competir a nivel regional e internacional y de desempeñar un papel pionero en sectores estratégicos clave de la economía.
En el ámbito financiero, se establece que al menos tres bancos comerciales estatales figuren entre los 100 mayores de Asia por volumen de activos. Además, cuatro bancos comerciales estatales liderarán el sector en términos de escala, cuota de mercado, capacidad de regulación, tecnología y gestión.
Para impulsar el desarrollo del sector económico estatal, la Resolución propone un conjunto de soluciones que incluyen la renovación del pensamiento en liderazgo y gestión; el perfeccionamiento del marco jurídico; la clarificación de funciones entre propiedad, gestión económica, tareas políticas y actividades comerciales; la simplificación administrativa y descentralización; el fortalecimiento de la autonomía y la rendición de cuentas; la creación de un entorno transparente y equitativo; la protección de los funcionarios con iniciativa y sentido de responsabilidad; y la reforma de los mecanismos de inspección, supervisión y auditoría, entre otras medidas. /.