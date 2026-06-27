Premier pide perfeccionar instituciones para liberar recursos e impulsar innovación

Hanoi (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, presidió hoy una reunión temática del Gobierno sobre la elaboración de leyes correspondiente a junio de 2026, en la cual enfatizó la necesidad de perfeccionar las instituciones para liberar recursos e impulsar la innovación.

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, habla en el evento. (Foto: VNA)





La sesión tiene como objetivo analizar diversos proyectos de ley y resoluciones que serán sometidos a consideración de la Asamblea Nacional durante la reunión extraordinaria de la XVI Legislatura.



En su discurso, el jefe de Gobierno destacó la importancia de lograr avances significativos en el marco institucional y jurídico con el fin de eliminar los obstáculos que frenan el desarrollo mejorar el entorno de inversión y negocios y generar nuevos motores para el crecimiento socioeconómico.



Instó a los ministros y responsables de los organismos ministeriales a dirigir personalmente los trabajos y concentrar los recursos necesarios para completar los expedientes de los proyectos legislativos y de las resoluciones, garantizando su calidad y su presentación puntual ante la Asamblea Nacional.

Les pidió coordinarse de manera proactiva con los organismos parlamentarios durante los procesos de verificación, recepción de comentarios y modificación de los proyectos de leyes, e informaron oportunamente sobre cualquier asunto que exceda sus competencias.



El jefe de Gobierno también ordenó revisar minuciosamente las disposiciones relativas a la reducción de trámites administrativos y requisitos para la inversión y los negocios, impulsar la descentralización, evaluar el impacto de las nuevas normas y escuchar las opiniones de la ciudadanía y del sector empresarial.



En relación con la Ley de Aduanas, exigió la adopción de medidas innovadoras para reformar los procedimientos y, al mismo tiempo, estudiar modificaciones en la legislación sectorial con el objetivo de reducir el tiempo y los costos de cumplimiento para las empresas.



Respecto a la Ley de Inversión, pidió estudiar la Resolución 10-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo de la economía con inversión extranjera, con el fin de institucionalizarla en la Ley de Inversiones.



En cuanto a la Ley que modifica y complementa varios artículos de la Ley del Banco Estatal de Vietnam, la Ley de Prevención y Lucha contra Lavado de Dinero y la Ley de Entidades de Crédito, solicitó perfeccionar las normas para impulsar el desarrollo de los mercados de capitales, bursátil y de bonos corporativos, garantizando al mismo tiempo un adecuado control de los riesgos.



En el ámbito agrícola y medioambiental, insistió en avanzar decididamente desde un modelo de control previo hacia un sistema de supervisión posterior, evitando la creación de nuevos procedimientos administrativos.



Durante el proceso de elaboración y perfeccionamiento de leyes, el primer ministro pidió apegarse a las directrices del Partido, las necesidades del desarrollo nacional y el objetivo de alcanzar un crecimiento económico de dos dígitos, evitando trasladar cargas o dificultades a la ciudadanía y las empresas.



También instó a intensificar la aplicación de la transformación digital, la inteligencia artificial y el análisis de grandes datos en la elaboración normativa; poner en marcha, a partir del tercer trimestre de 2026, un sistema piloto de evaluación mediante indicadores clave de desempeño (KPI) para los trabajos legislativo.



El primer ministro encargó al Ministerio de Justicia, otros ministerios y sectores continuar revisando y perfeccionando el sistema jurídico, especialmente las normas necesarias para el funcionamiento del nuevo modelo organizativo.



Además, exigió completar antes de finalizar junio de 2026 la promulgación de 15 disposiciones reglamentarias que desarrollan leyes y resoluciones ya vigentes, así como de 45 decretos destinados a implementar las leyes y resoluciones que entrarán en vigor el 1 de julio de 2026.



Durante la reunión se analizaron numerosos proyectos de leyes y resoluciones importantes, entre ellos las modificaciones y enmiendas de la Ley de Arquitectura; la Ley del Petróleo (modificada); la Ley de Mediación Comunitaria (modificada); la Ley de Difusión y Educación Jurídica; la Ley sobre la Responsabilidad Estatal en materia de compensación; la Ley de Prevención de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva; la Ley de Publicaciones; la Ley de Aduanas; Ley de Banco Estatal de Vietnam, entre otras normas vinculadas con la agricultura, el medio ambiente, la transferencia de tecnología, las telecomunicaciones, las transacciones electrónicas, la inversión y varias resoluciones sobre mecanismos específicos./.