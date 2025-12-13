Premier pide pasar de “gestión mediante la ley” a “creación institucional” para el desarrollo

Hanoi (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, asistió hoy a la Conferencia Nacional para la evaluación del trabajo del sector judicial en el período 2021–2025, la definición de orientaciones para 2026–2030 y la implementación de las tareas para 2026.



El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh. (Foto: VNA)

Al intervenir en la conferencia, el Primer Ministro subrayó que el período 2021–2025 se desarrolló en un contexto de cambios sin precedentes. No obstante, bajo el liderazgo del Partido, el consenso de la Asamblea Nacional y del pueblo, así como el apoyo de la comunidad internacional, el país logró superar las dificultades y alcanzar importantes resultados.

El sector judicial ha realizado contribuciones sustantivas, desempeñando claramente su papel de “guardián legal” y situándose a la vanguardia en la construcción y el perfeccionamiento institucional, considerando las instituciones tanto un objetivo como un motor y un recurso para el desarrollo.

Minh Chinh reconoció y elogió los logros destacados del Ministerio y del sector judicial en la eliminación de obstáculos y el perfeccionamiento de los mecanismos y políticas, contribuyendo al desarrollo socioeconómico y garantizando la defensa, la seguridad y el orden y la seguridad social.

Al destacar la especial importancia de 2026, el Primer Ministro instó a continuar renovando el pensamiento, afirmando que las instituciones y el sistema jurídico constituyen una ventaja competitiva nacional; que la elaboración de leyes debe situar a los ciudadanos y a las empresas en el centro; y que invertir en instituciones es invertir en desarrollo.

Planteó tres orientaciones principales y seis tareas prioritarias para el sector judicial, entre las cuales subrayó la necesidad de pasar de la “gestión mediante la ley” a la “creación de instituciones para el desarrollo”, eliminar la mentalidad de “prohibir aquello que no se puede gestionar”, promover la descentralización y la delegación de competencias vinculadas a los recursos; impulsar la transformación digital y la aplicación de tecnologías y de la inteligencia artificial; así como desarrollar recursos humanos judiciales de alta calidad y mejorar la eficacia de la integración internacional.

Asimismo, señaló, el sector judicial debe acelerar la revisión y el perfeccionamiento del sistema jurídico, elevar la calidad de la elaboración y la aplicación de las leyes, superar los retrasos en la emisión de normativas orientadoras, mejorar la eficacia de la ejecución de sentencias y la resolución de disputas de inversión internacional, así como promover la prestación de servicios públicos en línea y la racionalización del aparato administrativo.

Con el principio de construir leyes con un espíritu de “imparcialidad y transparencia, compromiso y responsabilidad, firmeza e inteligencia, y eficacia al servicio del pueblo”, el Primer Ministro expresó su confianza en que el sector judicial continuará cumpliendo con éxito su misión, contribuyendo a la construcción de un Estado de derecho socialista y al desarrollo sostenible del país en la nueva etapa./.