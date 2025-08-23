Premier pide asegurar la operación fluida de nuevo modelo de gobierno local

Hanoi (VNA) – Aunque el nuevo modelo de gobierno local de dos niveles ha funcionado de manera estable desde su implementación el 1 de julio, todavía hay mucho trabajo por hacer para asegurar su operación fluida, sincronizada y eficaz, subrayó el primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh.

El primer ministro Pham Minh Chinh preside la reunión (Fuente: VNA)

Al presidir una reunión del Comité partidista del Gobierno y del propio Gabinete el 23 de agosto, destinada a revisar los dos primeros meses de aplicación del modelo, el premier destacó los cambios positivos alcanzados, con una administración que ha pasado de un enfoque de gestión a uno orientado al servicio, así como reformas que han ganado consenso social y fortalecido la confianza en un sistema moderno y profesional.

No obstante, Minh Chinh reconoció las dificultades en la organización del personal, infraestructura, presupuestos, digitalización, traspaso de activos y vivienda para los funcionarios.

Señaló también las orientaciones del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, quien indicó que la escasez de personal debe abordarse de inmediato con refuerzos procedentes de los niveles provinciales o ministeriales.

El jefe de Gobierno instó a los delegados a evaluar logros, limitaciones y obstáculos, y proponer soluciones prácticas.

Pidió revisar las conclusiones del Ejecutivo y del propio Primer Ministro, perfeccionar el marco legal y diseñar herramientas para medir el rendimiento.

Según indicó, la reestructuración administrativa ha creado un nuevo espacio de desarrollo, lo que exige una adecuada planificación y presupuestos transparentes.

De acuerdo con el Ministerio del Interior, hasta la fecha las localidades han completado la reorganización de los Consejos Populares y Comités Populares a nivel provincial y comunal, estableciendo 465 agencias especializadas bajo 34 Comités Populares provinciales y 9.916 oficinas dependientes de 3.321 comités comunales.

Los centros de servicios públicos se han establecido en 32 localidades, gestionando 4,4 millones de expedientes entre el 1 de julio y el 19 de agosto, de los cuales casi el 75 % fueron presentados en línea.

Al 21 de agosto de 2025, con base en 30 decretos gubernamentales sobre descentralización y delegación de autoridad, los ministerios y agencias de nivel ministerial habían emitido 66 circulares para detallar y guiar las responsabilidades de gestión estatal bajo el modelo de dos niveles.

En el marco del proceso de racionalización de personal, más de 94.000 funcionarios han dejado sus cargos, y más de 50.000 ya recibieron sus indemnizaciones correspondientes.

El Ministerio de Finanzas informó de la existencia de 16.124 propiedades excedentes que requieren tratamiento, incluidas 6.704 surgidas de la reestructuración.

En la reunión, los ministros señalaron desafíos pendientes como la capacidad desigual del personal, la digitalización incompleta y la gestión de expedientes, así como las dificultades en la transferencia de datos, activos y finanzas./.