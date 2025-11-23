Premier ordena reconstruir viviendas para las familias afectadas por inundaciones antes del Tet

Johannesburgo (VNA) - Ante la grave situación de lluvias e inundaciones en las provincias del centro de Vietnam, el primer ministro Pham Minh Chinh ordenó la reconstrucción de viviendas para las familias afectadas, con el objetivo de que puedan celebrar el Tet (Año Nuevo Lunar) en un hogar seguro.

El primer ministro Pham Minh Chinh presidió una reunión virtual desde Sudáfrica para implementar planes de rescate, socorro y superación de las consecuencias de desastres naturales. (Foto: VNA)

La instrucción se dio durante una reunión urgente en línea celebrada la madrugada del 23 de noviembre desde Sudáfrica, en la que participaron líderes de ministerios, agencias y autoridades locales.

La reunión se conectó con la sede del Gobierno y las provincias de Khanh Hoa, Gia Lai, Dak Lak, Lam Dong y Tay Ninh, así como con el Comando de Defensa Civil de la Región Militar 5. El viceprimer ministro Ho Duc Phoc presidió la sesión desde Hanoi, acompañado de otros subjefes de Gobierno, ministros y líderes de agencias centrales.

En sus intervenciones, el premier Minh Chinh indicó que los ministerios y provincias deben priorizar el rescate de personas aisladas, restaurar transporte, electricidad y telecomunicaciones, y estabilizar la vida diaria de la población.

Los viceprimeros ministros supervisarán directamente por regiones: Nguyen Hoa Binh en Dak Lak, Le Thanh Long en Gia Lai, Ho Quoc Dung en Khanh Hoa y Mai Van Chinh en Lam Dong.

Se movilizaron fuerzas del ejército, policía, juventudes y asociaciones de veteranos para reparar viviendas, limpiar el entorno y prevenir enfermedades.

Además, se pidió completar la reparación de viviendas temporales antes del 30 de noviembre y finalizar la construcción de nuevas casas antes del 31 de enero de 2026, garantizando que las familias tengan hogar para el Tet.

El Gobierno también aprobó asistencia urgente adicional: Dak Lak recibirá 500 mil millones de VND y 2.000 toneladas de arroz; Gia Lai 150 mil millones y 1.000 toneladas; Khanh Hoa 150 mil millones; y Lam Dong 300 mil millones y 1.000 toneladas de arroz. La distribución será gestionada por el Frente de la Patria de Vietnam de forma pública y transparente.

Además, se instruyó a las autoridades locales a garantizar atención médica, educación, prevención de epidemias, regreso seguro a clases y control de precios de productos esenciales, así como apoyo a la producción y reubicación de familias en zonas de riesgo.

El Primer Ministro enfatizó que la vida de las personas es lo primero, ordenando asistencia inmediata a familias con fallecidos o heridos, restauración de la producción, suministro de semillas y animales, y provisión de alimentos y ropa, asegurando que nadie quede aislado o desatendido.

Asimismo, se solicitó el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la recuperación de las zonas afectadas, y el Ministerio de Salud, junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, gestionará la solicitud oficial.

La reunión reafirmó la determinación del Gobierno de proteger a la población, restaurar la infraestructura y asegurar un Tet seguro y estable para las provincias del centro afectadas por las inundaciones.

Desde el 16 de noviembre, fuertes lluvias provocaron inundaciones históricas en varias provincias del centro del país. Se reportan 102 personas fallecidas o desaparecidas, más de 1.154 viviendas gravemente dañadas y cerca de 186.000 inundadas.

Más de 80.000 hectáreas de cultivos se perdieron y más de 3,2 millones de animales murieron o fueron arrastrados por el agua. La infraestructura de transporte, riego, educación y salud también resultó afectada. Las pérdidas preliminares se estiman en 9.035 mil millones de VND (casi 343 millones de USD).

Entre las provincias más afectadas, Dak Lak reportó 65 personas fallecidas o desaparecidas; Khanh Hoa, 15; Lam Dong, 5; y Gia Lai, 3./.