Premier ordena acelerar la entrega de obsequios a la población por el Día Nacional

Hanoi (VNA) – El viceprimer ministro Ho Duc Phoc firmó y emitió el Despacho Oficial n.º 152/CD-TTg del Primer Ministro, instruyendo a ministerios, organismos y localidades a implementar con urgencia la distribución de obsequios a la población con motivo del 80.º aniversario de la Revolución de Agosto (19 de agosto) y el Día Nacional, el 2 de septiembre.



Foto ilustrada: Cong Dat/VNP



Un día antes, el 29 de agosto, el Gobierno había aprobado la Resolución 263/NQ-CP y el Primer Ministro firmó la Decisión 1867/QD-TTg para complementar el presupuesto central destinado a esta tarea. El Ministerio de Finanzas ya transfirió los fondos correspondientes a las localidades para llevarla a cabo.



Para garantizar una entrega puntual, el Primer Ministro pidió a los presidentes de los Comités Populares de provincias y ciudades, junto con los secretarios de los Comités Provinciales y Municipales del Partido, que asuman el liderazgo directo en la organización. Además, deberán coordinar estrechamente con el Ministerio de Seguridad Pública y otros ministerios y organismos relevantes, a fin de asegurar que los obsequios lleguen a los destinatarios correctos, de manera segura, sin omisiones ni duplicaciones.



Los ministros de Seguridad Pública y Finanzas, junto con el gobernador del Banco Estatal, fueron instruidos para dirigir de inmediato la implementación conforme a la Resolución y la Decisión mencionadas. Asimismo, deberán coordinar con las localidades, brindar orientaciones y reforzar la difusión informativa para garantizar que la entrega se realice de forma sincronizada y eficiente.



El Primer Ministro subrayó que esta es una tarea de especial importancia y urgencia, que requiere la máxima responsabilidad de todo el sistema político, desde los ministerios hasta las bases locales, para asegurar una implementación puntual y efectiva. La Oficina Gubernamental, por su parte, tiene la responsabilidad de supervisar, instar e informar oportunamente sobre los asuntos que excedan su competencia.

El presupuesto total destinado a esta iniciativa asciende a unos 11 billones de VND (equivalentes a 417,53 millones de dólares estadounidenses). Cada ciudadano recibirá una donación única de 100.000 VND (unos 3,8 dólares).

Se prevé que la entrega de estas donaciones, ya sea mediante transferencia bancaria o en efectivo, se complete en su totalidad antes del Día Nacional, el próximo 2 de septiembre./.