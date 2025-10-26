Premier malasio da la bienvenida a su homólogo vietnamita y a los jefes de delegación a la 47.ª Cumbre de ASEAN

Kuala Lumpur (VNA) – El primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, quien también es presidente de la ASEAN 2025, presidió hoy en el Centro de Convenciones de Kuala Lumpur la ceremonia de bienvenida a los jefes de delegación que asisten a la 47.ª Cumbre de la ASEAN y a las reuniones relacionadas, en desarrollo en este país.



El primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim (derecha), recibe a su homólogo vietnamita, Pham Minh Chinh, en la 47.ª Cumbre de la ASEAN y otras cumbres relacionadas. Foto: Duong Giang - VNA



El primer ministro Anwar dio una cálida bienvenida a los líderes de los países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), así como a los representantes de los países y organizaciones socios del bloque. Entre ellos se encontraban el sultán de Brunéi; los presidentes de Indonesia, Filipinas, Timor Leste, Brasil y Sudáfrica; los primeros ministros de Tailandia, Singapur, Camboya, Laos, Vietnam y Canadá; además del presidente del Consejo Europeo y el secretario general de las Naciones Unidas.



La 47.ª Cumbre de la ASEAN, que se celebra del 26 al 28 de octubre, comprende cerca de 20 reuniones y actividades de alto nivel. Se prevé que los líderes firmen, aprueben y adopten alrededor de 80 documentos destinados a impulsar la cooperación entre la ASEAN y sus socios en diversas áreas prioritarias, especialmente en los ámbitos económico y comercial. Un punto destacado de la cita será la admisión oficial de Timor Leste como el undécimo miembro del bloque.



El primer ministro Pham Minh Chinh encabeza la delegación vietnamita en las cumbres, reafirmando la participación activa y las contribuciones responsables de Vietnam al éxito general de los eventos. Asimismo, destacó la importancia de mantener la solidaridad y el consenso, así como de fortalecer la conectividad dentro de la ASEAN para promover la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo tanto del bloque como del mundo./.