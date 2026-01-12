Noticieros
Premier: Invertir en escuelas en zonas montañosas garantiza equidad educativa
Invertir en infraestructuras para las instituciones educativas en las zonas de minorías étnicas y regiones montañosas es, en esencia, invertir en la equidad en el acceso a la educación, afirmó hoy el primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh.
El jefe de Gobierno hizo esa declaración al asistir a la ceremonia de inicio de las obras en la provincia septentrional de Thai Nguyen de los proyectos de mejora de las instalaciones de la Escuela Secundaria Viet Bac para Estudiantes de Minorías Étnicas y de otros centros preuniversitarios dependientes del Ministerio de Asuntos Étnicos y Religiosos, considerados obras clave de bienvenida al XIV Congreso Nacional del Partido.
El primer ministro subrayó que el lanzamiento de tres proyectos de inversión en infraestructura para centros educativos especializados —la Escuela Secundaria Viet Bac para Estudiantes de Minorías Étnicas y las escuelas preuniversitarias de Ciudad Ho Chi Minh (en la urbe homónima) y Sam Son (en la provincia de Thanh Hoa)—, junto con la construcción de 248 escuelas internado en zonas fronterizas terrestres, reviste una gran importancia.
Estas iniciativas reflejan la visión estratégica del Partido, el Estado y el pueblo en el desarrollo socioeconómico, así como en la defensa y la seguridad nacionales para las comunidades de minorías étnicas y regiones montañosas, guiadas por el principio de “no dejar a nadie atrás” y animadas por el espíritu de solidaridad y compasión.
Solicitó al Ministerio de Asuntos Étnicos y Religiosos que asuma el papel de coordinador principal, en colaboración con el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Educación y Formación, para revisar y complementar los elementos necesarios en estas tres escuelas, con el fin de garantizar su finalización para enero de 2026.
Pham Minh Chinh destacó que, en los últimos años, la educación en las zonas de minorías étnicas, regiones montañosas y áreas fronterizas ha recibido una atención especial y una inversión prioritaria por parte del Partido, el Estado y del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam. La red de centros educativos desde la educación preescolar hasta la secundaria superior continúa ampliándose; las escuelas internado y semiinternado se han reforzado; y se han aplicado de forma decidida políticas de apoyo como la provisión de comidas escolares, la exención y reducción de tasas, la asistencia para gastos de estudio, las becas, los programas de asignación de plazas y los créditos para estudiantes.
El jefe del Gobierno hizo un llamado a las fuerzas armadas, a la policía y a las organizaciones políticas y de masas locales para que unan esfuerzos en la construcción, reparación y modernización de las instalaciones escolares, a fin de ofrecer a los alumnos las mejores condiciones posibles de aprendizaje.
Asimismo, subrayó la necesidad de acelerar la ejecución de los proyectos, garantizando el cumplimiento de los plazos y la calidad prevista, el desembolso oportuno y conforme a la normativa de los fondos, y evitando cualquier retraso o despilfarro de recursos.
El primer ministro expresó su confianza en que, con la atención especial del Partido y el Estado, la acción concertada de todo el sistema político y la determinación de docentes y estudiantes de las zonas montañosas, todos los niños de las comunidades de minorías étnicas y regiones montañosas podrán estudiar y crecer en escuelas seguras y acogedoras; formarse en un entorno civilizado, humano y solidario; y desarrollarse con las mejores bases para contribuir a la prosperidad, fortaleza, civilización y felicidad del país en una nueva etapa de desarrollo.
En esta ocasión, el jefe del Gobierno entregó 60 obsequios a estudiantes de minorías étnicas y a alumnos destacados de la Escuela Secundaria Viet Bac para Estudiantes de Minorías Étnicas, así como tres aulas especializadas para la enseñanza de lenguas extranjeras, artes y tecnología de la información.
El ministro de Defensa Nacional, general Phan Van Giang, también entregó 50 regalos a los estudiantes sobresalientes del centro./.