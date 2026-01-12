Premier: Invertir en escuelas en zonas montañosas garantiza equidad educativa



El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, con estudiantes de la provincia de Thai Nguyen. (Fuente: VNA)

Invertir en infraestructuras para las instituciones educativas en las zonas de minorías étnicas y regiones montañosas es, en esencia, invertir en la equidad en el acceso a la educación, afirmó hoy el primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh.



El jefe de Gobierno hizo esa declaración al asistir a la ceremonia de inicio de las obras en la provincia septentrional de Thai Nguyen de los proyectos de mejora de las instalaciones de la Escuela Secundaria Viet Bac para Estudiantes de Minorías Étnicas y de otros centros preuniversitarios dependientes del Ministerio de Asuntos Étnicos y Religiosos, considerados obras clave de bienvenida al XIV Congreso Nacional del Partido.



El primer ministro subrayó que el lanzamiento de tres proyectos de inversión en infraestructura para centros educativos especializados —la Escuela Secundaria Viet Bac para Estudiantes de Minorías Étnicas y las escuelas preuniversitarias de Ciudad Ho Chi Minh (en la urbe homónima) y Sam Son (en la provincia de Thanh Hoa)—, junto con la construcción de 248 escuelas internado en zonas fronterizas terrestres, reviste una gran importancia.



Estas iniciativas reflejan la visión estratégica del Partido, el Estado y el pueblo en el desarrollo socioeconómico, así como en la defensa y la seguridad nacionales para las comunidades de minorías étnicas y regiones montañosas, guiadas por el principio de “no dejar a nadie atrás” y animadas por el espíritu de solidaridad y compasión.