Premier insta a eliminar obstáculos para garantizar la eficacia del gobierno local

Hanoi (VNA) – El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, instó hoy a tomar medidas urgentes para unificar las tecnologías, infraestructuras y plataformas para la tramitación de procedimientos administrativos a nivel comunal, asegurando un sistema único, moderno e interoperable con estándares y medidas compartidas.

El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, habla en la reunión. (Foto: VNA)

Al intervenir en una reunión para revisar dos meses de implementación del modelo de gobierno local de dos niveles, el jefe del Gobierno describió la reestructuración de las unidades administrativas como una “revolución” organizativa destinada a generar impulso para una nueva era de prosperidad.

Según el Ministerio del Interior, hasta la fecha, las localidades han completado la reestructuración de los Consejos Populares y Comités Populares a nivel provincial y comunal. Se han creado centros de servicios públicos en 32 localidades, manejando 4,4 millones de expedientes del 1 de julio al 19 de agosto, de los cuales casi el 75 % se presentaron en línea.

Al 21 de agosto de 2025, sobre la base de 30 decretos gubernamentales sobre descentralización y delegación de autoridad, los ministerios y agencias a nivel ministerial habían emitido 66 circulares para detallar y orientar aún más las responsabilidades de gestión estatal bajo el modelo de gobierno local de dos niveles.

Minh Chinh señaló que la reforma ha alcanzado un amplio consenso bajo el liderazgo del secretario general del Partido Comunista, To Lam, y el Buró Político. El modelo, destacó, ha demostrado ser estable y eficaz para eliminar obstáculos y cumplir con las expectativas de la ciudadanía.

Reconoció que las dificultades son inevitables e instruyó a las autoridades de todos los niveles a resolver de manera inmediata los problemas emergentes, especialmente a nivel de base.

Subrayó que los marcos legales deben perfeccionarse, el personal ajustarse a la demanda real y los pagos pendientes por compensación y jubilación deben completarse a más tardar el 30 de agosto. Las instalaciones deben usarse de manera eficiente, evitando desperdicios pero asegurando que no falte nada.

Instó a los ministerios a fortalecer el apoyo financiero y presupuestario, invertir en infraestructura tecnológica y digital, y crear mecanismos para movilizar recursos. Todos los sistemas deben ser unificados, precisos, seguros e interoperables, con herramientas que pronto se desarrollarán para medir el desempeño de las administraciones.

Instruyó a los ministros, jefes de agencias y autoridades locales a resolver de manera proactiva los problemas dentro de su competencia y a informar de inmediato aquellos que excedan su facultad. Se debe fortalecer la capacitación y orientación para ayudar a los funcionarios de base a adaptarse rápidamente a sus nuevas tareas.

También enfatizó el papel de los medios de comunicación en la difusión de políticas, destacando modelos e innovaciones efectivas, al tiempo que señalaba desafíos y proponía soluciones.

Hizo un llamado a fortalecer la inspección, premiar oportunamente a las unidades destacadas y sancionar a quienes obstaculicen deliberadamente el progreso.

Instruyó la preparación de la próxima conferencia nacional para revisar el movimiento de emulación para eliminar viviendas deterioradas el 26 de agosto, así como la exposición que destacará los 80 años de independencia, libertad y felicidad del país el 28 del mismo mes./.