Premier insta a ampliar cooperación entre localidades de Vietnam y Japón

Hanoi (VNA)- El Gobierno vietnamita está dispuesto a crear condiciones óptimas para que las empresas de Japón, particularmente de la región de Kansai, realicen inversiones y negocios en el país indochino, afirmó hoy el primer ministro Pham Minh Chinh.



Al recibir en Hanoi al presidente de la filial de la Asociación de Amistad Japón-Vietnam en Kansai, Nishimura Teiichi, el dirigente anfitrión saludó la visita de la agrupación con motivo del 30.º aniversario de su fundación.



Agradeció y valoró las contribuciones efectivas y prácticas de la Asociación a los nexos bilaterales durante las últimas tres décadas, especialmente su apoyo a la comunidad de más de 100.000 vietnamitas que viven y estudian en la región nipona.



Expresó su satisfacción por el continuo y fuerte desarrollo de la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Japón, caracterizada por una alta confianza política. Destacó que Japón es actualmente el mayor patrocinador de asistencia oficial para el desarrollo de Vietnam (con aproximadamente 23 mil millones de dólares hasta finales del año fiscal 2024), su tercer inversor, y su cuarto socio comercial y turístico.



Panorama de la cita (Foto: VNA)

Remarcó el papel y la posición de la región de Kansai en los vínculos entre ambos países, resaltando sus nexos de amistad con 10 localidades vietnamitas. Precisó que las inversiones de las empresas de Kansai representan el 30% del capital total de Japón en Vietnam y su comercio con las localidades vietnamitas equivale a aproximadamente el 25% del valor bilateral.



En tal sentido, solicitó a la filial de la Asociación de Amistad Japón-Vietnam en Kansai que continúe apoyando y promoviendo el desarrollo cada vez más efectivo y sustantivo de la Asociación Estratégica Integral bilateral.



Hizo un llamado a las empresas de Japón en general y de Kansai en particular, para que inviertan en Vietnam en áreas como la industria de procesamiento, industrias de apoyo, agricultura de alta tecnología, biotecnología, transformación digital y transición verde, con transferencia de tecnología asociada.

También propuso intensificar los intercambios económicos, culturales y populares y ampliar la cooperación entre la región de Kansai y las provincias y ciudades vietnamitas.



Solicitó a la Asociación que continúe impulsando la colaboración en ciencia y tecnología, así como la formación de recursos humanos de alta calidad, conectando instituciones educativas, universidades y centros de investigación de Kansai con Vietnam.



Por su parte, Nishimura Teiichi informó que, durante 30 años, la Asociación ha trabajado para nutrir la amistad bilateral, lo que incluye promover la fundación del Consulado General de Vietnam en Osaka, conectar empresas, impulsar la inversión japonesa en el país indochino y organizar intercambios culturales y deportivos, además de apoyar a estudiantes vietnamitas en Kansai.



Prometió que la Asociación continuará promoviendo el potencial, las ventajas y las oportunidades de cooperación de Vietnam entre las empresas e inversores japoneses. Expresó su esperanza de que el Gobierno vietnamita siga prestando atención y creando condiciones favorables para estas actividades, en aras de la consolidación de los lazos entre ambos países./.