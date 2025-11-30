Premier incentiva actividades de emprendimiento entre mujeres vietnamitas

Hanoi (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, se comprometió hoy a crear las condiciones óptimas para que las mujeres promuevan el emprendimiento y la creación, reafirmando así su papel y posición especialmente importante en el desarrollo sostenible en la nueva era.

El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, interviene en la cita (Foto: VNA)

Lanzamiento del proyecto de apoyo a las mujeres emprendedoras para el periodo 2026-2035 (Foto: VNA)



El jefe del Gobierno expresó tal compromiso en una conferencia para realizar el balance del proyecto de apoyo a las mujeres emprendedoras para el periodo 2017-2025, desplegar el programa para 2026-2035, y elogiar a los ejemplos destacados en el marco del plan para apoyar a las cooperativas administradas por féminas y crear empleo para las trabajadoras hasta 2030.



En la cita, el dirigente enfatizó el papel crucial de las mujeres en la sociedad, al calificarlas como una fuerza revolucionaria que contribuyó enormemente a las gloriosas victorias históricas en la lucha por la construcción y salvaguarda de la Patria.



En cualquier lugar, circunstancia o posición, las mujeres vietnamitas siempre se esfuerzan por superar las adversidades, los prejuicios, las dificultades y los obstáculos, avanzando a la vanguardia para participar directamente en la construcción y el desarrollo del país, sostuvo.



Señaló que, a lo largo de la historia, el Partido y el Estado prestan especial atención al desarrollo y al trabajo relativo a las mujeres, lo que se demuestra en la promulgación de numerosos mecanismos y políticas para cuidarlas, protegerlas, fortalecer su papel y garantizar la igualdad de género en todos los aspectos de la vida.



Las mujeres vietnamitas, por su parte, han participado activamente en el emprendimiento, la innovación y el desarrollo económico a través de diversos programas y proyectos del Partido y el Estado, como el "Apoyo a las Mujeres Emprendedoras para el período 2017-2025", dijo.



Asimismo, reconoció y elogió las nobles acciones de las féminas en todo el país para garantizar el bienestar social y apoyar a sus compatriotas durante los recientes desastres naturales. Si bien valoró los importantes resultados logrados por las mujeres y las autoridades pertinentes, valoró francamente las limitaciones, deficiencias, dificultades y desafíos que aún persisten en la implementación del proyecto mencionado.



El jefe de Gabinete alentó a las mujeres vietnamitas a ser pioneras en la solución de asuntos difíciles y complejos; en la innovación y en la promoción de la integración, conexión y adaptación flexible.



También las urgió a fomentar su dominio en los ámbitos del conocimiento, la ciencia y tecnología, las finanzas, la gestión inteligente, así como el mercado, el ecosistema de startups y la construcción de marcas empresariales.

Solicitó a los ministerios, agencias y localidades que colaboren activamente con la Unión de Mujeres de Vietnam; den prioridad a la inversión y movilicen recursos para apoyar el emprendimiento de las féminas. Exhortó a las provincias y ciudades a considerar el apoyo a las mujeres emprendedoras como una tarea central; crear un entorno favorable para sus operaciones; construir modelos de startup sostenibles; y centrarse en la protección de esas personas, la promoción de la igualdad de género y el apoyo a aquellas pertenecientes a los grupos vulnerables y residentes en áreas remotas, fronterizas e insulares.



El Frente de la Patria de Vietnam, las organizaciones sociopolíticas y la prensa deben continuar supervisando, movilizando el apoyo social al movimiento de mujeres emprendedoras, ampliando la comunicación digital, aplicando la inteligencia artificial y mejorando la accesibilidad de las mujeres.



Las asociaciones de empresas, empresarios y cooperativas deben alentar el emprendimiento entre las mujeres, compartir experiencias, inspirar, conectar recursos y fomentar la responsabilidad social, continuó.



Exigió a la Unión de Mujeres de Vietnam realzar su papel central y de núcleo de conexión en el apoyo al emprendimiento, la incubación de ideas, la consultoría, la conexión de capital, el mercado y la construcción del ecosistema de respaldo.



En la etapa 2017-2025, el proyecto de apoyo a las mujeres emprendedoras se implementó de manera sincronizada y efectiva, logrando y superando todos los objetivos, y ha apoyado a cientos de miles de mujeres a emprender sus negocios con confianza.



Para los períodos 2026-2030 y 2031-2035, se establece el objetivo de apoyar a decenas de miles de empresas, cooperativas y unidades de negocio propiedad de mujeres para que accedan a créditos preferenciales; guiar a miles de hogares a transformarse en empresas; y elevar el porcentaje de mujeres líderes empresariales al 30-35%.



La conferencia homenajeó a 61 colectivos, 84 individuos y 50 cooperativas administradas por féminas con resultados destacados en la producción, los negocios y la creación de empleo para trabajadoras./.