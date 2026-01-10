Premier exige limitar a tres mil proyectos con presupuesto central en etapa 2026-2030

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, exigió poner fin a la inversión pública dispersa y ordenó que el número total de proyectos de inversión pública financiados por el Estado durante el período 2026-2030 se limite estrictamente a un máximo de tres mil.

El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, dirige la conferencia (Fuente: VNA)

Durante una conferencia nacional sobre la promoción de la inversión pública para 2025 y 2026, celebrada hoy, el primer ministro Minh Chinh revisó el desempeño de los desembolsos en el año pasado y para todo el período 2021-2025, afirmando que el Gobierno ha tomado medidas sostenidas y decisivas para crear un marco legal sólido, eliminar obstáculos y liberar recursos para el desarrollo.

Durante el quinquenio, el Gobierno presentó 10 leyes sobre inversión pública para su aprobación o enmienda a la Asamblea Nacional y emitió 61 decretos que rigen su aplicación, junto con numerosas resoluciones, directivas y comunicados para impulsar el gasto público. Se convocaron más de 20 teleconferencias nacionales y regionales, mientras que el Primer Ministro, los Viceprimeros Ministros y los grupos de trabajo locales realizaron frecuentes inspecciones de campo para abordar los retrasos en los proyectos.



Los esfuerzos arrojaron resultados notables: el desembolso total de inversión pública desde el inicio del mandato alcanzó aproximadamente 130 mil millones de dólares, un aumento de casi el 55 %. El número de proyectos que utilizan el presupuesto central se redujo drásticamente, de 11 mil durante el período 2016-2020 a cuatro mil 600 en el período 2021-2025.



Los hitos clave en materia de infraestructura incluyeron la finalización de tres mil 345 kilómetros de autopistas, la finalización de la mayor parte del ala este de la autopista Norte-Sur de Cao Bang a Ca Mau, mil 711 kilómetros de carreteras costeras y la puesta en servicio de múltiples aeropuertos y puertos marítimos. También se avanzó en importantes proyectos ferroviarios, energéticos y estratégicos. Solo en 2025, se lanzaron o inauguraron 564 proyectos importantes en todo el país, con una inversión combinada que superó los 195 mil millones de dólares.



Elogiando a los ministerios y localidades por sus contribuciones, en particular a 11 agencias de gestión central y 15 localidades con tasas de desembolso iguales o superiores a la media nacional, el Primer Ministro señaló las deficiencias persistentes, sus causas fundamentales y las lecciones clave aprendidas.



El objetivo de desembolso para 2025 y 2026 se mantiene en el 100%, reiteró, y solicitó una reducción de la relación capital-producto incremental (ICOR) de aproximadamente 6 a 4,5 en 2026.



El líder del Gobierno pidió a los ministros, jefes de agencias y autoridades locales que consideren el desembolso de la inversión pública como una tarea política fundamental, aumenten el sentido de responsabilidad, desenreden rápidamente los obstáculos específicos de cada proyecto y vinculen el desempeño del desembolso directamente con las evaluaciones anuales.



También enfatizó la necesidad de priorizar proyectos cruciales a nivel nacional, como la segunda fase del Aeropuerto Internacional de Long Thanh, el ferrocarril de alta velocidad Norte-Sur y las conexiones ferroviarias con China, instando a la acción proactiva y a asumir plenamente la responsabilidad.



Según el Ministerio de Finanzas, hasta finales de diciembre de 2025 el desembolso de inversión pública superó los 28,7 mil millones de dólares, equivalente al 83,7% del plan asignado por el Primer Ministro. Aunque esta cifra es superior a la del mismo período de 2024, todavía no alcanza las expectativas.



Para 2026, el Gobierno ha previsto alrededor de 37,9 mil millones de dólares en inversiones con cargo al presupuesto estatal. De este monto, alrededor del 85,6% ya ha sido distribuido de manera detallada entre ministerios, organismos centrales y localidades hasta el 7 de enero, mientras que el resto aún está pendiente de asignación./.