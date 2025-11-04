Premier elogia el éxito de la Feria de Otoño que allana el camino para Feria de Primavera

Hanoi (VNA) – El primer ministro Pham Minh Chinh pidió al Ministerio de Industria y Comercio que, aprovechando el éxito de la primera Feria de Otoño, desarrolle un modelo profesional, moderno y eficiente para su organización anual, y que presente cuanto antes una propuesta para celebrar la primera Feria de Primavera en 2026.

El primer ministro Pham Minh Chinh pronuncia un discurso en la ceremonia de clausura de la Feria de Otoño de 2025. (Foto: VNA)



Durante la ceremonia de clausura de la Feria de Otoño 2025 hoy en Hanoi, el premier calificó que que el evento es una clara muestra del dinamismo, la innovación y la integración de Vietnam en la nueva era. Asimismo, instó a redoblar esfuerzos para conectar la producción con el consumo, fortalecer las cadenas de suministro nacionales e internacionales y ampliar los mercados de exportación.



Celebrada del 25 de octubre al 4 de noviembre en el Centro Nacional de Exposiciones de la comuna de Dong Anh, Hanoi, la feria atrajo a más de 2.500 organizaciones y empresas de Vietnam y del extranjero, incluyendo Japón, Corea del Sur, China, Singapur, Nueva Zelanda y países de la Unión Europea. Más de 3.000 stands exhibieron productos clave de sectores como la manufactura, la ciencia y la tecnología, la innovación, las industrias culturales, el comercio electrónico y la agroindustria.



La feria atrajo un promedio de 100.000 visitantes diarios, generó más de 2.000 encuentros de negocios y registró transacciones y memorandos de entendimiento por un valor más de 190 millones de USD. Más de 30 eventos paralelos, incluyendo seminarios, foros, festivales y espectáculos culturales, contribuyeron a promover las marcas locales, fortalecer las alianzas y destacar la creatividad vietnamita.



En su intervención, el premier destacó que la Feria constituye una auténtica plataforma de intercambio, subrayando el papel central de las personas como protagonistas, motores y recursos de toda la actividad económica.



Pham Minh Chinh señaló que el lema de la feria, «Conectando a las personas con la producción y los negocios», enfatizaba el papel central de las personas como motor y beneficiario final del crecimiento económico. A su juicio, la feria no fue solo un evento comercial, sino también un verdadero “festival de innovación y cultura” que unió regiones, productos y comunidades de todo el país.



El éxito de la Feria de Otoño demuestra que el mercado vietnamita no solo es grande y de rápido crecimiento, sino también seguro, accesible y atractivo para los inversores, afirmó, destacando que la feria simbolizaba la solidaridad nacional, la creatividad y la aspiración al desarrollo sostenible.



Según el jefe de Gobierno, el éxito de esta primera edición demuestra que el mercado vietnamita es atractivo no solo por su tamaño y ritmo de crecimiento, sino también por su estabilidad, seguridad y apertura a los inversores internacionales. El evento simboliza la solidaridad nacional y el espíritu de desarrollo compartido del pueblo vietnamita, además de reflejar la confianza en un Vietnam dinámico, innovador y con visión de futuro.



Pham Minh Chinh anunció que las actividades de recaudación de fondos realizadas durante la Feria reflejan la solidaridad del pueblo vietnamita con las zonas afectadas por desastres naturales, logrando recaudar unos 12 millones de dólares destinados a ayudar a los damnificados a recuperar la normalidad.

El premier expresó su agradecimiento a los ministerios, autoridades locales, empresas y socios internacionales por sus valiosas contribuciones, que hicieron de la feria un exitoso evento económico y cultural que conecta a Vietnam con el mundo.

De cara al futuro, instó al Ministerio de Industria y Comercio a establecer un marco anual para la Feria de Otoño y a preparar una propuesta detallada para organizar la primera Feria de Primavera el próximo año. Añadió que la nueva feria deberá seguir promoviendo la innovación, el crecimiento sostenible y la transformación digital, generando más oportunidades para que las empresas y localidades presenten sus fortalezas.



El jefe de Gobierno también exhortó a las empresas a cumplir con su responsabilidad social, brindar apoyo a las comunidades afectadas por desastres naturales y fortalecer la reputación de los productos y marcas vietnamitas en los mercados internacionales./.