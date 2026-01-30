Premier destaca la prioridad de los proyectos de autopistas en Vietnam

El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, enfatizó hoy la urgencia de ejecutar proyectos de autopistas en el delta del Mekong, las provincias montañosas del norte, la Altiplanicie Occidental, así como las rutas que conectan el país con China, Laos y Camboya.

El primer ministro Pham Minh Chinh preside la reunión. Fuente: VNA

Al cierre de la 23.ª reunión del Comité directivo estatal para proyectos de transporte clave e importantes a nivel nacional, celebrada en línea con la participación de 27 provincias y ciudades, el primer ministro, quien también preside el Comité, ordenó a los Ministerios de Finanzas y de Construcción coordinar esfuerzos para identificar los proyectos clave dentro del plan de inversión pública a mediano plazo.



Detalló que esta acción es crucial para cumplir la meta de construir al menos 5.000 km de carreteras antes de 2030, tal como se establece en la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido.



Se dio especial prioridad a los tramos de autopistas en el delta del Mekong, donde se espera completar 600 km para finales de 2026 y otros 600 km para 2030. En cuanto a las provincias de Cao Bang, Tuyen Quang, Lai Chau y Son La, que enfrentan mayores desafíos, se solicitó a las autoridades correspondientes identificar las rutas más cortas y viables para conectar las tierras bajas con estas regiones montañosas.



El jefe del Gobierno ordenó también la finalización de proyectos clave como la autopista Dong Dang (Lang Son) - Tra Linh (Cao Bang), las rutas que conectan con Laos, como Vinh - Thanh Thuy y My Thuy - La Lay, así como los proyectos de conectividad en la Altiplanicie Occidental.



Asimismo, subrayó la necesidad de que los Ministerios, sectores y gobiernos locales implementen de manera efectiva las directrices para la revisión y modernización urgente de las autopistas construidas bajo planes de inversión por etapas.



En cuanto a los proyectos de construcción y expansión de aeropuertos, como los de Long Thanh, Ca Mau, Quang Tri, Gia Binh, Phu Cat, Phu Quoc y Con Dao, el premier instó a una gestión más decidida, a una mayor supervisión e inspección, y a un manejo estricto de las infracciones para evitar retrasos en los proyectos. Además, subrayó la importancia de ampliar la capacidad y las redes de vuelos, pidiendo a la provincia de Son La que continúe con el estudio de la restauración de su aeropuerto de Na San.



En lo que respecta a los puertos marítimos, especialmente los de Cai Mep-Thi Vai, Lach Huyen, Hon Khoai y Lien Chieu, el premier instó a acelerar la inversión y expansión de estos, a la par del desarrollo de ecosistemas económicos vinculados a la aviación. También destacó la necesidad de mejorar las conexiones de transporte entre puertos y aeropuertos, en particular entre el aeropuerto de Long Thanh y la carretera que conecta el aeropuerto de Gia Binh con Hanoi.



Sobre los materiales de construcción, pidió una coordinación más estrecha y flexible entre los Ministerios, las autoridades locales y las entidades encargadas para evitar cuellos de botella. En particular, animó a la provincia de An Giang a ampliar la explotación local de canteras para abastecer al delta del Mekong. Asimismo, sugirió que otras localidades con recursos de arena, piedra y grava colaboren activamente con contratistas e inversores para asegurar el suministro necesario para los proyectos.



El premier también instó a las provincias a redoblar esfuerzos para completar las cinco tareas pendientes y solicitó a las de Cao Bang, Phu Tho, Quang Tri y Quang Ngai que agilizaran la aprobación de los proyectos asignados. Añadió que el viceprimer ministro Tran Hong Ha continuará supervisando directamente la implementación y resolución de obstáculos, mientras que los proyectos vinculados a la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2027 deben ser acelerados.



Pham Minh Chinh reiteró el espíritu de los "cuatro no": no perder un día, no retrasar una semana, no dejar pasar oportunidades durante un mes y no ser pasivo durante un año. Hizo énfasis en que los proyectos deben cumplir con los cinco principios de digitalización, desarrollo verde, optimización de la eficiencia, gobernanza inteligente e intereses armonizados entre el Estado, la ciudadanía y las empresas.



Según el Comité Directivo, en la 22.ª Reunión, celebrada el 9 de diciembre del año pasado, el Primer Ministro asignó 31 tareas a los Ministerios, sectores y localidades, con el objetivo de completar 3.000 km de autopistas y carreteras costeras, así como la Fase 1 del Aeropuerto Internacional de Long Thanh.



Las agencias y autoridades locales han realizado esfuerzos significativos, completando 13 de las 18 tareas a tiempo. Entre los logros destaca la inauguración técnica de 3.345 km de autopistas principales, 458 km de intercambiadores y vías de acceso, la finalización de la autopista Norte-Sur desde las provincias de Cao Bang a Ca Mau, 1.701 km de carreteras costeras y la Fase 1 del Aeropuerto Internacional de Long Thanh, cuyo primer vuelo despegó el 19 de diciembre./.