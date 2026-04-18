Premier destaca el papel de Región Militar 4 y su misión de defender Vietnam

El primer ministro Le Minh Hung y dirigentes de la Región Militar 4. Foto: Duong Giang - VNA

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, asistió hoy a la ceremonia de entrega del título de Héroe de las Fuerzas Armadas Populares a la Región Militar 4.



En su discurso, expresó su confianza en que las fuerzas armadas de esta región seguirán escribiendo páginas gloriosas, defendiendo con firmeza la zona central y la Patria vietnamita.



En representación de los líderes del Partido y del Estado, el jefe de Gobierno otorgó el mencionado reconocimiento, subrayando que, durante las luchas por la liberación nacional y la reunificación del país, el territorio de la Región Militar 4 ocupó una posición estratégica clave en términos militares, de defensa y seguridad.



Destacó que se trata de una tierra rica en tradición, cuna de numerosos héroes y figuras ilustres, con un profundo legado histórico, cultural y revolucionario, que ha forjado las virtudes del pueblo vietnamita, como el espíritu indomable, lealtad y un elevado sentido de sacrificio.

El primer ministro recordó que, a lo largo de más de 80 años de construcción, combate y desarrollo, las fuerzas armadas de la Región Militar 4 han mantenido una lealtad absoluta al Partido, a la patria y al pueblo; han permanecido unidas, superando toda dificultad, combatiendo con valentía y logrando importantes victorias junto con todo el país en la causa de la liberación nacional, la defensa de la nación y el cumplimiento de sus nobles deberes internacionales.



El primer ministro Le Minh Hung entrega el título de Héroe de las Fuerzas Armadas Populares a dirigentes de la Región Militar 4. Foto: Duong Giang – VNA



Durante la resistencia contra Francia, la Región Militar 4 fue considerada “la segunda base revolucionaria sólida del país”, contribuyendo a la histórica victoria de Dien Bien Phu.



En la resistencia contra Estados Unidos, se convirtió en la “línea de fuego” del Norte socialista y en retaguardia directa del frente del Sur, aportando recursos humanos y materiales que resultaron clave para la victoria de la primavera de 1975 y la reunificación nacional.



En la etapa actual de construcción y defensa del país, el Comité del Partido y el Comando de la Región Militar han asesorado eficazmente en asuntos militares y de defensa; han impulsado la construcción de una fuerza “compacta, racionalizada y fuerte”; y han sido pioneros en la consolidación de una postura de guerra popular sólida.



También han combinado el desarrollo socioeconómico con la seguridad y la defensa, contribuyendo también al fortalecimiento de la relación especial entre Vietnam y Laos.



El primer ministro afirmó que la historia ha impuesto a la Región Militar 4 desafíos particularmente duros, pero que precisamente en esas circunstancias, sus fuerzas armadas y su población han sabido transformar las dificultades en determinación, las pérdidas en fortaleza y el dolor en acción revolucionaria.



Ante las nuevas exigencias, instó a las fuerzas armadas de la Región Militar 4 a centrarse en seis tareas clave, entre ellas, aplicar de manera profunda las orientaciones del Partido y las leyes del Estado en materia de defensa; mejorar la capacidad de previsión y asesoramiento estratégico; y evitar cualquier situación de sorpresa o pasividad.



Asimismo, subrayó la necesidad de construir una fuerza revolucionaria, regular, de élite y moderna; elevar la calidad del entrenamiento y la capacidad de combate; fortalecer las zonas de defensa; y aprovechar la sinergia del sistema político y de la unidad nacional.



También pidió impulsar el desarrollo científico-tecnológico, la innovación y la transformación digital, destacando que la modernización del ejército no solo implica nuevos equipos, sino también nuevas formas de pensamiento, organización, mando y adaptación.



El primer ministro enfatizó que, aunque las responsabilidades de la Región Militar 4 cambian con cada etapa histórica, lo que permanece constante es la confianza del Partido, el Estado y el pueblo en su capacidad, inteligencia, voluntad y espíritu de servicio a la patria.



Concluyó expresando su convicción de que, con más de 80 años de tradición heroica, las fuerzas armadas de la Región Militar 4 seguirán cumpliendo con excelencia sus misiones, escribiendo nuevas páginas de gloria y defendiendo firmemente el centro del país y Vietnam./.