Premier de Vietnam traza cinco estrategias clave para 2026
El Comité del Partido del Gobierno (CPG) necesita elaborar e implementar eficazmente cinco estrategias específicas, entre ellas perfeccionar las instituciones estratégicas; movilizar recursos estratégicos; invertir en infraestructura estratégica; desarrollar tecnología estratégica y crear equilibrio estratégico, reiteró hoy el primer ministro Pham Minh Chinh.
El miembro del Buró Político y secretario del Comité del Partido del Gobierno, el primer ministro Pham Minh Chinh, dio a conocer tal exigencia durante una conferencia para evaluar el trabajo del CPG en 2025 y definir las orientaciones y tareas en 2026.
En 2025, bajo el liderazgo del Comité Central del Partido, el Buró Político y el Secretariado; y con los esfuerzos y la determinación de todo el Comité del Partido, el CPG se ha promovido altamente el espíritu de unidad y consenso, centrándose en el liderazgo y la dirección para completar de manera integral y excelente todas las tareas políticas y aspectos del trabajo de construcción partidista, destacó.
El Comité se ha centrado en dirigir de manera integral todos los aspectos del trabajo del Gobierno, respondiendo con prontitud y eficacia a los nuevos problemas que surgen, y ha realizado las tareas políticas y del desarrollo socioeconómico, logrando así resultados importantes y sobresalientes, alabó.
El premier informó que la economía ha experimentado un alto crecimiento junto con la estabilidad macroeconómica y la garantía de importantes equilibrios; se han logrado avances significativos en el perfeccionamiento de las instituciones y las leyes; mientras la infraestructura estratégica ha obtenido un desarrollo innovador e integral en los campos del transporte, zonas urbanas, energías, telecomunicaciones, alta tecnología, cultura, educación y salud, creando una base y abriendo nuevas oportunidades para el desarrollo, comunicó.
Todo el Comité del Partido se ha centrado en dirigir la reorganización del aparato del sistema político, completando un gran volumen de trabajo en poco tiempo. El objetivo era perfeccionar el marco institucional, reorganizar el aparato ministerial y de los organismos gubernamentales; abordar la superposición y duplicación de funciones y responsabilidades y garantizar el buen funcionamiento del modelo de gobierno local de dos niveles, entre otros aspectos.
En 2025, el Comité del Partido del Gobierno se ha convertido "la crisis en oportunidad, el pensamiento en recursos y los desafíos en motivación"; ha movilizado la fuerza de todas las personas para desarrollar el país; creando así base, impulso, fuerza, espíritu y confianza en aras de alcanzar eficazmente los objetivos de desarrollo socioeconómico de 2026, a fin de llevar al país a desarrollarse de manera rápida y sostenible y entrar en una nueva era, la del ascenso del pueblo, puntualizó.
Al exponer claramente las causas, los logros y las lecciones aprendidas, el dirigente afirmó que 2026 es un año de especial importancia, que requiere la implementación efectiva de la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido.
Instó a concentrarse en las tareas de organización, servicios y garantía de la seguridad absoluta y la organización exitosa del XIV Congreso Nacional del Partido y prestar atención especial en el despliegue de la Resolución de ese gran evento político.
Además, hizo hincapié en la importancia de realizar la Resolución No. 244 de la Asamblea Nacional sobre el plan de desarrollo socioeconómico para 2026 y la Resolución No. 01 del Gobierno; implementar efectivamente las resoluciones estratégicas innovadoras que han sido y serán emitidas por el Buró Político; continuar racionalizando el aparato organizativo, completando el marco institucional y operando eficazmente el modelo de gobierno local de dos niveles.
Asimismo, urgió a continuar los esfuerzos para promover los tres avances estratégicos en instituciones, infraestructura y capacitación de recursos humanos; prestar atención a las cuestiones culturales y garantizar el bienestar social; mantener la independencia y soberanía nacionales; asegurar la estabilidad política y el orden social; fortalecer aún más las capacidades de defensa y seguridad nacionales; promover las relaciones exteriores y la integración internacional; monitorear de cerca la situación y responder eficazmente a los cambios en las políticas de otros países.
En la ocasión, Pham Minh Chinh entregó certificados de reconocimiento del Comité del Partido del Gobierno a las organizaciones, los cuadros y los miembros del Partido que lograron resultados sobresalientes en las tareas en 2025./.