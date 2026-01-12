Premier de Vietnam traza cinco estrategias clave para 2026

El primer ministro Pham Minh Chinh entrega certificados de reconocimiento del Comité del Partido del Gobierno a individuos con resultados sobresalientes en las tareas en 2025. (Fuente: VNA)



El Comité del Partido del Gobierno (CPG) necesita elaborar e implementar eficazmente cinco estrategias específicas, entre ellas perfeccionar las instituciones estratégicas; movilizar recursos estratégicos; invertir en infraestructura estratégica; desarrollar tecnología estratégica y crear equilibrio estratégico, reiteró hoy el primer ministro Pham Minh Chinh.



El miembro del Buró Político y secretario del Comité del Partido del Gobierno, el primer ministro Pham Minh Chinh, dio a conocer tal exigencia durante una conferencia para evaluar el trabajo del CPG en 2025 y definir las orientaciones y tareas en 2026.



En 2025, bajo el liderazgo del Comité Central del Partido, el Buró Político y el Secretariado; y con los esfuerzos y la determinación de todo el Comité del Partido, el CPG se ha promovido altamente el espíritu de unidad y consenso, centrándose en el liderazgo y la dirección para completar de manera integral y excelente todas las tareas políticas y aspectos del trabajo de construcción partidista, destacó.



El Comité se ha centrado en dirigir de manera integral todos los aspectos del trabajo del Gobierno, respondiendo con prontitud y eficacia a los nuevos problemas que surgen, y ha realizado las tareas políticas y del desarrollo socioeconómico, logrando así resultados importantes y sobresalientes, alabó.



El premier informó que la economía ha experimentado un alto crecimiento junto con la estabilidad macroeconómica y la garantía de importantes equilibrios; se han logrado avances significativos en el perfeccionamiento de las instituciones y las leyes; mientras la infraestructura estratégica ha obtenido un desarrollo innovador e integral en los campos del transporte, zonas urbanas, energías, telecomunicaciones, alta tecnología, cultura, educación y salud, creando una base y abriendo nuevas oportunidades para el desarrollo, comunicó.