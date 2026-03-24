Premier de Vietnam se reúne con presidente del Partido Comunista de Rusia

El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, y el presidente del Partido Comunista de la Federación de Rusia, Gennady Ziuganov. Foto: Duong Giang - VNA

El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, sostuvo el 23 de marzo un encuentro con el presidente del Partido Comunista de la Federación de Rusia, Gennady Ziuganov, en el marco de su visita oficial al país euroasiático, con el objetivo de profundizar las relaciones bilaterales.

Durante la reunión, el jefe de Gobierno vietnamita destacó el papel del Partido Comunista ruso en la consolidación de la estabilidad política y en el acompañamiento a los esfuerzos del país para superar desafíos, al tiempo que expresó su confianza en el continuo desarrollo de Rusia bajo el liderazgo del presidente Vladimir Putin.

Pham Minh Chinh resaltó la importancia de los lazos tradicionales entre Vietnam y Rusia, subrayando que la relación entre ambos partidos y pueblos constituye un pilar clave para el fortalecimiento de la cooperación integral, en beneficio mutuo y de la estabilidad regional y global.

El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, y el presidente del Partido Comunista de la Federación de Rusia, Gennady Ziuganov. Foto: Duong Giang - VNA

Asimismo, reiteró las metas estratégicas de desarrollo de Vietnam hacia 2030 y 2045, y abogó por ampliar el respaldo y la colaboración de Rusia en este proceso. En ese sentido, propuso intensificar el intercambio de experiencias en la construcción partidista, la formación de cuadros y la investigación teórica, como vía para consolidar la Asociación Estratégica Integral entre ambos países.

Por su parte, Ziuganov valoró la visita oficial del dirigente vietnamita y consideró que contribuirá a impulsar una nueva etapa en las relaciones bilaterales.

También felicitó a Vietnam por sus recientes éxitos en la organización del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista y de las elecciones legislativas y expresó su confianza en que el país alcanzará sus objetivos de desarrollo.

Reafirmó a Vietnam como un socio fiable y manifestó la disposición de su organización de fortalecer los intercambios de alto nivel, promover la coordinación en foros multilaterales y estrechar los vínculos entre organizaciones de masas, en apoyo al fortalecimiento de la cooperación entre ambas naciones./.