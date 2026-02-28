Premier de Vietnam insta a Da Nang a alcanzar crecimiento de dos dígitos

El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, en una reunión de trabajo con el Buró Ejecutivo del Comité del Partido Comunista de Vietnam en la ciudad central de Da Nang. Foto: Duong Giang - VNA

El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, sostuvo hoy una reunión de trabajo con el Buró Ejecutivo del Comité del Partido Comunista de Vietnam en la ciudad central de Da Nang para evaluar la situación socioeconómica y abordar las dificultades en la implementación de proyectos conforme a las conclusiones y resoluciones del Buró Político, la Asamblea Nacional y el Gobierno.



Durante los dos primeros meses de 2026, Da Nang ha desplegado enérgicamente medidas para impulsar un crecimiento superior al 11%, obteniendo resultados positivos: el índice de producción industrial aumentó un 13,11%; el comercio exterior alcanzó unos 1,5 mil millones de dólares, un 21,8% más; las ventas minoristas totalizaron casi 994 millones de dólares, con un incremento del 19%; y los ingresos presupuestarios superaron los 460,5 millones de dólares, un 24,63% más. La ciudad garantizó unas festividades del Tet seguras y avanza en los preparativos electorales conforme al calendario.



En cumplimiento de la Conclusión 77-KL/TW del Buró Político y la Resolución 170/2024/QH15 de la Asamblea Nacional, Da Nang ha resuelto 1.981 de 2.035 proyectos (97,35%). Asimismo, ha recuperado para el presupuesto estatal 45,5 millones de 71,64 millones de dólares (63,52%) según la Conclusión 2852/KL-TTCP de la Inspección Gubernamental.

La ciudad impulsa activamente la Zona de Libre Comercio (FTZ) de Da Nang conforme a la Decisión 1142/QĐ-TTg del Primer Ministro, buscando su operación efectiva, y continúa planificando su expansión. El Centro Financiero Internacional de Vietnam en Da Nang fue inaugurado a principios de 2026.



El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, en una reunión de trabajo con el Buró Ejecutivo del Comité del Partido Comunista de Vietnam en la ciudad central de Da Nang. Foto: Duong Giang - VNA



Da Nang desarrolla numerosos proyectos de gran envergadura, como el complejo comercial y de ocio con inversión de más de tres mil millones de dólares, el complejo turístico Lang Van con 1,68 mil millones de dólares, o el recinto para el Festival Internacional de Fuegos Artificiales con 383,7 millones de dólares. También se encuentran en fase de selección de inversores el puerto de Lien Chieu (1,73 mil millones de dólares), la zona urbana de Chu Lai (584,7 millones de dólares) y el proyecto urbano de ganancia de tierras al mar (14 mil millones de dólares), además de estudios para un sistema de ferrocarril urbano y mejoras en infraestructura educativa y vial.



El primer ministro Pham Minh Chinh destacó que la fusión de Da Nang con la provincia de Quang Nam ha creado un nuevo y amplio espacio de desarrollo, dotando a la ciudad de potencial diferencial, oportunidades sobresalientes y ventajas competitivas que impulsarán su crecimiento.



Reconociendo los esfuerzos y logros del Partido, gobierno y pueblo de Da Nang, el jefe de Gobierno instó a la ciudad a alcanzar un crecimiento de dos dígitos basado en la transformación verde y digital, el desarrollo científico-tecnológico, la innovación y la operación eficaz del gobierno local de dos niveles.



Para ello, exigió concretar la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido y las directrices del Buró Político, implementar eficazmente la planificación urbana con visión de futuro, y asegurar un crecimiento del Producto Interno Bruto Regional (PIBR) superior al 11% en 2026.



En particular, el primer ministro enfatizó la necesidad de desarrollar el Centro Financiero Internacional de Vietnam en Da Nang como un polo moderno vinculado a la innovación, la tecnología digital y las finanzas sostenibles, que sirva como banco de pruebas para nuevos modelos financieros. Instó a acelerar las infraestructuras técnica, digital y social del Centro, asegurar recursos humanos y condiciones adecuadas para atraer talento de alto nivel y expertos internacionales, y crear un entorno favorable para inversores.



El primer ministro asignó tareas específicas al Ministerio de Finanzas y al Banco Estatal para coordinar la operación del Centro y proponer productos financieros innovadores; al Ministerio de Seguridad Pública para garantizar infraestructura de datos y ciberseguridad; al Ministerio de Defensa para asegurar la protección y soberanía; al Ministerio Ciencia y Tecnología para asesorar en estándares técnicos; e Interior para orientar en materia organizativa y de personal.



De acuerdo con las propuestas de Da Nang, el jefe de Gobierno acordó resolver dificultades en proyectos como el complejo turístico Nam Hoi An, estudiar mecanismos especiales para el proyecto urbano de ganancia de tierras al mar, apoyar financieramente la mejora de carreteras nacionales y caminos rurales, eliminar zonas sin cobertura de telefonía y electricidad, y complementar recursos para los programas nacionales objetivo.



Pham Minh Chinh reiteró la importancia de mantener la seguridad política, el orden social, especialmente en zonas fronterizas e insulares, y continuar fortaleciendo el Partido y el sistema político en su conjunto./.