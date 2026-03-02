Premier de Vietnam exige acelerar y optimizar grandes obras de infraestructura en el centro del país

Gia Lai, Vietnam (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, inspeccionó hoy varios proyectos estratégicos de infraestructura en la región central y exigió acelerar los plazos, garantizar la calidad y maximizar la eficiencia de las inversiones públicas.

El primer ministro Pham Minh Chinh inspecciona el proyecto de la autopista en el tramo Quang Ngai – Hoai Nhon. (Fuente: VNA)

Durante su recorrido, el jefe de Gobierno supervisó los tramos de las autopistas Quang Ngai–Hoai Nhon y Hoai Nhon–Quy Nhon, así como la construcción de la segunda pista y obras asociadas en el Aeropuerto de Phu Cat.

La autopista Quang Ngai–Hoai Nhon, de 88 kilómetros y con una inversión superior a 21 billones de dongs (806,3 millones de dólares), forma parte del eje Norte–Sur oriental (2021-2025). Iniciada a principios de 2023, la vía principal está concluida en su totalidad. De ese total, 44 kilómetros ya cumplen las condiciones para su puesta en servicio, mientras que el resto prevé completar los trámites de aceptación en marzo de 2026. Paralelamente, avanzan los sistemas de monitoreo del tráfico y la construcción de áreas de descanso.

El tramo Hoai Nhon–Quy Nhon, de 70,1 kilómetros y una inversión de 12,401 billones de dongs (más de 476 millones de dólares), alcanza un 99,9% de ejecución. La vía principal está finalizada y lista para operar, mientras continúan trabajos complementarios. El sistema de supervisión y operación supera el 51% de avance y se prevé su conclusión en abril de 2026; el área de servicio entrará en funcionamiento en julio del mismo año.

En los túneles Duc Pho y Binh De, el Primer Ministro destacó el esfuerzo de ingenieros y obreros que trabajaron incluso durante el Tet (Año Nuevo Lunar) para mantener el ritmo de construcción.

Al mismo tiempo, instó a las provincias de Quang Ngai y Gia Lai a planificar nuevos polos de desarrollo a lo largo de las autopistas, reorganizar la producción y potenciar zonas industriales y económicas para aprovechar plenamente el impacto de estas infraestructuras.

El jefe de Gobierno también pidió garantizar mejores condiciones de vida para las familias reasentadas y subrayó la necesidad de extraer lecciones para futuros proyectos estratégicos, como el ferrocarril de alta velocidad Norte–Sur, especialmente en materia de liberación de terrenos. Asimismo, llamó a reforzar la coordinación entre autoridades, inversores y contratistas para acelerar la recepción y entrada en operación de las obras.

Ese mismo día, la delegación inspeccionó la construcción de la segunda pista del aeropuerto de Phu Cat, proyecto valorado en más de 3,245 billones de dongs (casi 124,6 millones de dólares) y diseñado para recibir aeronaves Code C, como los A320 y A321. Iniciado en septiembre de 2025, el plan original prevé su conclusión en septiembre de este año.

Actualmente, se ejecutan diez frentes de obra y se han completado 2,1 millones de metros cúbicos de relleno, equivalentes a unos 480 mil millones de dongs (18,42 millones de dólares). Según el cronograma, el movimiento de tierras concluirá en marzo de 2026; la pavimentación de la pista y calles de rodaje en junio; y los vuelos de calibración en julio.

Tras revisar el avance, el premier Minh Chinh solicitó acortar el plazo en tres meses para finalizar la obra en junio y ponerla en funcionamiento a inicios del tercer trimestre de 2026.

También enfatizó que, junto con la aceleración de los trabajos, debe garantizarse estrictamente la calidad, reforzar la supervisión y evitar cualquier forma de corrupción o despilfarro.

Finalmente, encargó a la provincia de Gia Lai la gestión y operación directa del aeropuerto bajo el principio de asignar la responsabilidad a quien demuestre mayor capacidad y eficacia./.